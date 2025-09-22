https://ria.ru/20250922/rossija-2043433603.html
В России протестируют проверку возраста по биометрии
В России протестируют проверку возраста по биометрии - РИА Новости, 22.09.2025
В России протестируют проверку возраста по биометрии
Пилотный проект по подтверждению возраста по биометрии при онлайн-покупке и доставке энергетиков запустят до конца года в России, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T06:14:00+03:00
2025-09-22T06:14:00+03:00
2025-09-22T06:14:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920257855_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_a622fdcee0fe326eaba8976f689c4343.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пилотный проект по подтверждению возраста по биометрии при онлайн-покупке и доставке энергетиков запустят до конца года в России, заявил в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий. "Если же говорить про онлайн-ритейл, мы рассчитываем запустить пилот до конца этого года – будем подтверждать возраст при покупке и доставке тонизирующих напитков. Ожидаем, что пилотный проект подтвердит гипотезу, что рынок технологически созрел для онлайн-продаж с биометрией", - сообщил он. Поволоцкий рассказал о том, как будет реализован сервис в онлайн-ритейле: пользователь системы может купить товар с возрастным ограничением. При этом не потребуется показывать паспорт или права. Он добавил, что сейчас ЦБТ рассматривает возможность проверки возраста как в момент формирования заказа, так и при его получении. Это полностью исключит возможность покупки энергетиков несовершеннолетними. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.
https://ria.ru/20250921/rossijane-2043317082.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920257855_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ce43330cf7538633d9be797f862ca939.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
В России протестируют проверку возраста по биометрии
В России запустят проверку возраста по биометрии при покупке энергетиков
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пилотный проект по подтверждению возраста по биометрии при онлайн-покупке и доставке энергетиков запустят до конца года в России, заявил в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий.
"Если же говорить про онлайн-ритейл, мы рассчитываем запустить пилот до конца этого года – будем подтверждать возраст при покупке и доставке тонизирующих напитков. Ожидаем, что пилотный проект подтвердит гипотезу, что рынок технологически созрел для онлайн-продаж с биометрией", - сообщил он.
Поволоцкий рассказал о том, как будет реализован сервис в онлайн-ритейле: пользователь системы может купить товар с возрастным ограничением. При этом не потребуется показывать паспорт или права.
Он добавил, что сейчас ЦБТ рассматривает возможность проверки возраста как в момент формирования заказа, так и при его получении. Это полностью исключит возможность покупки энергетиков несовершеннолетними.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.