В России протестируют проверку возраста по биометрии

2025-09-22T06:14:00+03:00

россия

общество

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пилотный проект по подтверждению возраста по биометрии при онлайн-покупке и доставке энергетиков запустят до конца года в России, заявил в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий. "Если же говорить про онлайн-ритейл, мы рассчитываем запустить пилот до конца этого года – будем подтверждать возраст при покупке и доставке тонизирующих напитков. Ожидаем, что пилотный проект подтвердит гипотезу, что рынок технологически созрел для онлайн-продаж с биометрией", - сообщил он. Поволоцкий рассказал о том, как будет реализован сервис в онлайн-ритейле: пользователь системы может купить товар с возрастным ограничением. При этом не потребуется показывать паспорт или права. Он добавил, что сейчас ЦБТ рассматривает возможность проверки возраста как в момент формирования заказа, так и при его получении. Это полностью исключит возможность покупки энергетиков несовершеннолетними. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.

россия

2025

