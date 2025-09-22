Рейтинг@Mail.ru
В России протестируют проверку возраста по биометрии
06:14 22.09.2025
В России протестируют проверку возраста по биометрии
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пилотный проект по подтверждению возраста по биометрии при онлайн-покупке и доставке энергетиков запустят до конца года в России, заявил в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий. "Если же говорить про онлайн-ритейл, мы рассчитываем запустить пилот до конца этого года – будем подтверждать возраст при покупке и доставке тонизирующих напитков. Ожидаем, что пилотный проект подтвердит гипотезу, что рынок технологически созрел для онлайн-продаж с биометрией", - сообщил он. Поволоцкий рассказал о том, как будет реализован сервис в онлайн-ритейле: пользователь системы может купить товар с возрастным ограничением. При этом не потребуется показывать паспорт или права. Он добавил, что сейчас ЦБТ рассматривает возможность проверки возраста как в момент формирования заказа, так и при его получении. Это полностью исключит возможность покупки энергетиков несовершеннолетними. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.
россия, общество
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пилотный проект по подтверждению возраста по биометрии при онлайн-покупке и доставке энергетиков запустят до конца года в России, заявил в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий.
"Если же говорить про онлайн-ритейл, мы рассчитываем запустить пилот до конца этого года – будем подтверждать возраст при покупке и доставке тонизирующих напитков. Ожидаем, что пилотный проект подтвердит гипотезу, что рынок технологически созрел для онлайн-продаж с биометрией", - сообщил он.
Поволоцкий рассказал о том, как будет реализован сервис в онлайн-ритейле: пользователь системы может купить товар с возрастным ограничением. При этом не потребуется показывать паспорт или права.
Он добавил, что сейчас ЦБТ рассматривает возможность проверки возраста как в момент формирования заказа, так и при его получении. Это полностью исключит возможность покупки энергетиков несовершеннолетними.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Россияне смогут подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии
