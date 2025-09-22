В Ивановской области проверят видео с танцем у памятника "Скорбящей матери"
В Ивановской области проверят видео с танцем подростков у "Скорбящей матери"
Кадр видео с танцующими подростками у памятника "Скорбящей матери" в поселке Ильинское-Хованское
© Соцсети
Кадр видео с танцующими подростками у памятника "Скорбящей матери" в поселке Ильинское-Хованское
РЯЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Проверка ролика с танцующими подростками на фоне памятника "Скорбящей матери" в поселке Ильинское-Хованское началась в Ивановской области, сообщили в прокуратуре региона.
Во время мониторинга средств массовой информации прокуратура нашла в интернете видеоролик, на котором несовершеннолетние танцуют под песню, содержащую ненормативную лексику, на фоне памятника "Скорбящей матери" в поселке Ильинское-Хованское.
"По поручению прокурора области прокуратурой Ильинского района организована проверка, по результатам которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
УМВД по Ивановской области в своем Telegram-канале сообщило, что информация о подростковых танцах "зарегистрирована в установленном законом порядке", проводится доследственная проверка. По результатам этой проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и привлечении к ответственности виновных лиц.