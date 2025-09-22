https://ria.ru/20250922/rets-2043518039.html

РЭЦ поделился опытом компаний, вышедших на мировой рынок

22.09.2025 Российские производители продолжают завоевывать международные рынки, предлагая инновационную и высококачественную продукцию, истории успеха таких компаний

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские производители продолжают завоевывать международные рынки, предлагая инновационную и высококачественную продукцию, истории успеха таких компаний, как ООО НПО "Броня", ООО "Царицынские соленья" и ООО "Мельничный комплекс Роса", наглядно демонстрируют, как благодаря стратегическому подходу, постоянному стремлению к развитию и эффективной государственной поддержке отечественный бизнес достигает впечатляющих результатов, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Эти предприятия, используя уникальные технологии, сохраняя традиционные подходы или делая ставку на экологичность, смогли не только выйти за пределы национальных границ, но и прочно закрепиться в десятках стран мира - от Ближнего Востока до Южной Америки и Азии. Ключевую роль в этом процессе играет комплексная поддержка Российского экспортного центра, в том числе через цифровую платформу "Мой экспорт" и национальный бренд "Сделано в России", который становится знаком качества и доверия для зарубежных партнеров, помогая российским компаниям наращивать экспортный потенциал и открывать новые горизонты", - говорится в сообщении.ООО НПО "Броня", основанное в 2008 году в Волгограде, сегодня является одним из ведущих российских производителей инновационных жидких керамических теплоизоляционных покрытий. За 17 лет компания расширила ассортимент до более 42 видов продукции, включая огнезащитные, полимерные и каучуковые гидроизоляционные покрытия, грунтовки и гидрофобизаторы.Флагманский продукт компании - жидкая негорючая теплоизоляция серии "Броня", где 1 миллиметр покрытия заменяет до 50 миллиметров традиционного минерального утеплителя. Материал устойчив к температурам от –60 до +260 градусов Цельсия, служит более 15 лет. Его применяют в строительстве, судостроении, энергетике и реставрации. За этими инновациями стоят 17 запатентованных технологий, а качество подтверждается десятками испытаний и сертификатов.Экспортная история компании началась практически сразу: в 2008 году через три месяца после запуска "Броня" заключила первый крупный контракт на поставку теплоизоляции на Шымкентскую ТЭЦ в Казахстане. С тех пор экспорт стал важным направлением, и сейчас занимает около 65-70% от объема продаж.Компания расширила географию присутствия более чем в 60 странах - в Евросоюзе, на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Америке. Значительную поддержку в этом оказали РЭЦ и Центр поддержки экспорта Волгоградской области, которые помогали с организацией участия в международных выставках, поиском и привлечением покупателей, а также с сертификацией и патентованием. Эти меры поддержки компания оформляла на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", которая заняла ключевое место в экспортной стратегии компании. Через нее ООО НПО "Броня" успешно использует полный набор мер поддержки - от подачи заявок на сертификаты и льготного страхования грузов до участия в бизнес-миссиях и организации трейд-маркетинга.В компании также отмечают заметный рост на восточных рынках. В 2024 году впервые были совершены контейнерные поставки в Китай и ОАЭ, активно покупают контейнерные партии в Бахрейне и Саудовской Аравии. Реже осуществлялись поставки в Оман, Кувейт и Катар. Ключевыми рынками с контейнерными и фурными поставками становятся Индонезия, Южная Корея и Монголия."У нас пройдена тотальная сертификация практически во всех регионах мира, в том числе благодаря поддержке Российского экспортного центра, их субсидиям и помощи. Благодаря этой подготовке мы практически сразу после выставок находим либо дилеров, либо готовых заказчиков. Это существенно сокращает путь от презентации продукта до реальных контрактов", - отмечает генеральный директор компании Александр Бояринцев.Получение сертификатов национального бренда "Сделано в России" на серию жидких теплоизоляционных покрытий позволило компании значительно повысить доверие зарубежных клиентов и партнеров. Это подтверждение высоких стандартов производства и мощный маркетинговый инструмент, открывающий двери для участия в международных выставках, на B2B-площадках и в демонстрационных павильонах РЭЦ."Сертификат "Сделано в России" - это знак того, что мы идем по пути новых технологий и вкладываем душу в каждое покрытие. Наши продукты действительно работают и помогают сохранять тепло и энергию. Сертификат показывает, что российские технологии не уступают мировым, а часто даже лучше. Мы гордимся, что наши покрытия пользуются доверием в России и за ее пределами", - добавил Бояринцев.В планах компании - дальнейшее расширение экспортных поставок, активное развитие дилерской сети и участие в международных выставках, особенно в Латинской Америке, СНГ и Азии. ООО НПО "Броня" планирует продолжать пользоваться поддержкой и программами РЭЦ для устойчивого роста и укрепления позиций на мировой арене.ООО "Царицынские соленья" - одна из самых быстрорастущих компаний Волгоградской области. Она была основана в 2016 году. За 9 лет предприятие вошло в пятерку крупнейших производителей овощных консервов и маринадов в России. Благодаря современному оборудованию, сохранению традиционных русских рецептов и внимательному контролю качества компания продолжает расширяться и активно развивает экспорт.Сегодня "Царицынские соленья" работают с крупными федеральными и локальными торговыми сетями и дистрибьюторами. Компания занимает одно из ведущих мест в сегменте производства собственных торговых марок (СТМ). В ассортименте широкий выбор продукции, охватывающий и экономичный, и премиальный сегменты. Такое разнообразие помогает удовлетворить разные вкусы покупателей и укрепить позиции на внутреннем рынке.Экспорт компания начала развивать в 2018 году. Сначала провели детальный анализ зарубежных рынков, чтобы понять предпочтения иностранных покупателей. Потом адаптировали рецепты и дизайн упаковки под требования международного рынка. Со временем регулярно участвовали в международных выставках и ярмарках, где наладили связи с дистрибьюторами и торговыми сетями за рубежом.Значительную роль в успешном выходе на зарубежные рынки сыграло сотрудничество с Центром поддержки экспорта Волгоградской области и РЭЦ, в частности, получение сертификата "Сделано в России". Сотрудники компании прошли обучение в программе "Акселератор экспортного роста", а активное использование платформы "Мой экспорт" повысило эффективность экспортной деятельности и помогло лучше ориентироваться в требованиях международных рынков. На "Моем экспорте" предприятие получило полезную аналитику с данными о рынках и потенциальных покупателях, а также информацию о выставках и бизнес-миссиях, которые помогают находить новых партнеров.В последние годы "Царицынские соленья" активно развивают онлайн-продажи через маркетплейсы и другие цифровые каналы. Это помогает расширить географию поставок. Сейчас около 20% продукции экспортируется в страны СНГ и ближайшее зарубежье - Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Азербайджан и Грузия. Также компания экспортирует в Эстонию, Израиль и Китай. В планах расширение поставок в страны Азии.Главное преимущество "Царицынских солений" - использование только свежих овощей с российских полей и сохранение традиционных русских рецептов. Натуральность ингредиентов выгодно выделяет продукцию среди зарубежных конкурентов. Это вызывает доверие у покупателей внутри страны и за ее пределами."Наши маринады - это традиционный домашний вкус, который мы сохраняем благодаря натуральным ингредиентам и внимательному контролю качества. Вся продукция проходит строгий контроль и делается из свежих овощей, выращенных на экологически чистых российских полях. Благодаря этому овощные консервы - огурцы, помидоры, перцы и другие - сохраняют натуральный вкус и полезные свойства. Сертификат "Сделано в России" подтверждает, что каждый продукт создан с заботой о потребителях и полностью соответствует самым высоким стандартам", - отмечает директор ООО "Царицынские соленья" Владимир Осьмаков.Компания ООО "Мельничный комплекс Роса" из Алтайского края, основанная в 1992 году, получила сертификаты "Сделано в России" РЭЦ, которые подтверждают высокое качество и экологическую чистоту ее продукции. Сертификаты выданы по трем направлениям: "надежность", "экологичность" и "органическое происхождение"."Роса" производит крупу, хлопья, муку и макаронные изделия из зерна, выращенного на полях Алтая. Производственный процесс полностью замкнут: из зерновки делают крупы и хлопья, а лузгу используют для получения пара, необходимого для гидротермической обработки. Такой подход позволяет делать продукцию высокого качества, превышающую требования ГОСТа. Крупа получается чистой, без шелухи и сорных примесей, благодаря трехступенчатой очистке и цветосепарации.В ассортименте компании - гречневая крупа быстро разваривающаяся "Экстра", хлопья, не требующие варки, пшеничная мука высшего и первого сортов, макаронные изделия высшего сорта, манная крупа из полбы и другие изделия.Экспортная география "Росы" охватывает Казахстан, Таджикистан, Туркмению, Киргизию, Армению, Грузию, Азербайджан, Белоруссию, Канаду, США, Израиль, Германию и Китай. Самый высокий спрос на продукцию наблюдается в Казахстане. В компании планируют увеличить объемы продаж, укрепляя позиции на уже освоенных рынках и активнее развивая экспорт в Китай. Благодаря поддержке РЭЦ "Роса" смогла системно подойти к развитию экспортного направления и значительно повысить эффективность работы за рубежом.С 2023 года "Мельничный комплекс Роса" подает заявки и получает фитосанитарные сертификаты через платформу "Мой экспорт". Кроме того, компания активно использует инструменты РЭЦ для поиска партнеров, страхования краткосрочной дебиторской задолженности, участия в международных выставках и представления продукции в заграничных павильонах."Получили сертификат "Сделано в России", как подтверждение оригинальности и высокого качества товара, повышение доверия потребителей к продукции, а также расширение экспортных возможностей", - подчеркивают в руководстве компании.В планах "Росы" - увеличить долю экспортных продаж до 20% от общего объема, используя наработанный опыт и поддержку РЭЦ.Знак "Сделано в России" является официальным знаком качества, подтверждающим высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории РФ, напомнили в РЭЦ. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны РЭЦ. Все, что необходимо сделать, - это подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сгенерированную анкету. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России", а координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг РФ. Самые актуальные новости об экспорте можно прочитать в Telegram-канале РЭЦ.

