Более 8 тыс средств размещения примут туристов в Краснодарском крае
Краснодарский край
 
20:30 22.09.2025
Более 8 тыс средств размещения примут туристов в Краснодарском крае
Более 8 тыс средств размещения примут туристов в Краснодарском крае
Краснодарский край в бархатный сезон примет гостей на более чем 8 тысячах средств размещения, регион ожидает около 3 миллионов туристов
КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Краснодарский край в бархатный сезон примет гостей на более чем 8 тысячах средств размещения, регион ожидает около 3 миллионов туристов, сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. "По прогнозам туристический поток в бархатный сезон приблизится к уровню 2024 года и составит порядка трех миллионов человек. В осенние месяцы по-прежнему остаются востребованы высокозвездные объекты, средства размещения, работающие по системе "все включено", а также здравницы с развитой инфраструктурой и благоустроенными зелеными территориями. В бархатный сезон в регионе будут функционировать более 8 тысяч средств размещения на 500 тысяч мест. Большинство из них – на территории Геленджика и Сочи", - следует из данных минкурортов края. Как сообщается, самыми бронируемыми черноморскими направлениями в этом году стали Сочи, Анапа, Геленджик и Новороссийск. "Гостей региона привлекает климат, тематические, в том числе гастрономические, мероприятия, а также выгодные цены на размещение, - добавили в министерстве курортов. В минкурортов Края рассказали о горнолыжных курортах Сочи, где можно совместить пляжный отдых и трекинг в горах. На горных локациях у туристов есть возможность отправиться в короткий трек по вершинам, попробовать экстремальные развлечения, сходить в поход по экотропам или спуститься на горном родельбане. После активного дня туристов ждут в местных спа-центрах. Геленджик, как сообщается, славится пляжами и природой, а также протяженной набережной длиной в 14 километров. В окрестностях города находится скала Парус, а в селе Кабардинка работает культурный центр, на территории которого собраны копии архитектурных шедевров разных цивилизаций. Среди популярных локаций для отдыха в осенние месяцы – село Абрау-Дюрсо близ Новороссийска, родина российского шампанского. Местные горные тоннели здесь были заложены в XIX столетии. Здесь, как отмечается, туристы могут отправиться на экскурсии, где познакомятся с секретами создания игристого вина. Популярными местами отдыха также названы Горячий Ключ, поселок Мезмай и Гуамское ущелье в Апшеронском районе. Бархатный сезон в крае начинается с середины сентября и длится примерно до середины октября – иногда до начала ноября.
краснодарский край
2025
1920
1920
true
Более 8 тыс средств размещения примут туристов в Краснодарском крае

Более 8 тыс средств размещения примут туристов в Краснодарском крае осенью

КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Краснодарский край в бархатный сезон примет гостей на более чем 8 тысячах средств размещения, регион ожидает около 3 миллионов туристов, сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
"По прогнозам туристический поток в бархатный сезон приблизится к уровню 2024 года и составит порядка трех миллионов человек. В осенние месяцы по-прежнему остаются востребованы высокозвездные объекты, средства размещения, работающие по системе "все включено", а также здравницы с развитой инфраструктурой и благоустроенными зелеными территориями. В бархатный сезон в регионе будут функционировать более 8 тысяч средств размещения на 500 тысяч мест. Большинство из них – на территории Геленджика и Сочи", - следует из данных минкурортов края.
Как сообщается, самыми бронируемыми черноморскими направлениями в этом году стали Сочи, Анапа, Геленджик и Новороссийск.
"Гостей региона привлекает климат, тематические, в том числе гастрономические, мероприятия, а также выгодные цены на размещение, - добавили в министерстве курортов.
В минкурортов Края рассказали о горнолыжных курортах Сочи, где можно совместить пляжный отдых и трекинг в горах. На горных локациях у туристов есть возможность отправиться в короткий трек по вершинам, попробовать экстремальные развлечения, сходить в поход по экотропам или спуститься на горном родельбане. После активного дня туристов ждут в местных спа-центрах.
Геленджик, как сообщается, славится пляжами и природой, а также протяженной набережной длиной в 14 километров. В окрестностях города находится скала Парус, а в селе Кабардинка работает культурный центр, на территории которого собраны копии архитектурных шедевров разных цивилизаций.
Среди популярных локаций для отдыха в осенние месяцы – село Абрау-Дюрсо близ Новороссийска, родина российского шампанского. Местные горные тоннели здесь были заложены в XIX столетии. Здесь, как отмечается, туристы могут отправиться на экскурсии, где познакомятся с секретами создания игристого вина.
Популярными местами отдыха также названы Горячий Ключ, поселок Мезмай и Гуамское ущелье в Апшеронском районе.
Бархатный сезон в крае начинается с середины сентября и длится примерно до середины октября – иногда до начала ноября.
Краснодарский край
 
 
