Силы ПВО отражают атаку украинских дронов на Москву

Силы ПВО отражают атаку украинских дронов на Москву - РИА Новости, 22.09.2025

Силы ПВО отражают атаку украинских дронов на Москву

Российские силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву", — написал он.На местах работают все экстренные службы.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

