https://ria.ru/20250922/pvo-2043604851.html
Силы ПВО отражают атаку украинских дронов на Москву
Силы ПВО отражают атаку украинских дронов на Москву - РИА Новости, 22.09.2025
Силы ПВО отражают атаку украинских дронов на Москву
Российские силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T19:32:00+03:00
2025-09-22T19:32:00+03:00
2025-09-22T19:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
вооруженные силы украины
россия
происшествия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву", — написал он.На местах работают все экстренные службы.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, россия, происшествия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Безопасность
Силы ПВО отражают атаку украинских дронов на Москву
Собянин: силы ПВО отражают атаку украинских дронов на Москву