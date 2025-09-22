https://ria.ru/20250922/putin-2043534672.html
Россия не заинтересована в гонке вооружений, заявил Путин
Россия не заинтересована в гонке вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 22.09.2025
Россия не заинтересована в гонке вооружений, заявил Путин
Россия не заинтересована в подстегивании гонки вооружений, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:58:00+03:00
2025-09-22T14:58:00+03:00
2025-09-22T15:00:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043534050_0:364:2994:2048_1920x0_80_0_0_6d0420c5e0ab597101fb6b1dda879167.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия не заинтересована в подстегивании гонки вооружений, заявил президент страны Владимир Путин."Мы уверены в надёжности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряжённости и подстёгивании гонки вооружений", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
https://ria.ru/20250922/putin-2043532847.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043534050_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6142db58b6d328f272dc99cf84d73590.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Россия не заинтересована в гонке вооружений, заявил Путин
Путин: Россия не заинтересована в подстегивании гонки вооружений