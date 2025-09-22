https://ria.ru/20250922/putin-2043534249.html

Путин: Россия не получила отклика в области стратегической безопасности

Путин: Россия не получила отклика в области стратегической безопасности - РИА Новости, 22.09.2025

Путин: Россия не получила отклика в области стратегической безопасности

Россия последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы контроля за вооружениями, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы контроля за вооружениями, заявил президент России Владимир Путин."Мы последовательно и подробно останавливались на этих вопросах, критиковали данную позицию, не только подчёркивали крайнюю опасность дальнейшей деградации ситуации, но и неоднократно выдвигали конкретные идеи по её совместному выправлению. Однако наши предостережения и инициативы не получили внятного отклика", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

россия

2025

Новости

