Путин напомнил о скором исчезновении договора с США в сфере стабильности

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Истечение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал, заявил президент России Владимир Путин."Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерный потенциал", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.

