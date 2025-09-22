Рейтинг@Mail.ru
Путин напомнил о скором исчезновении договора с США в сфере стабильности
14:55 22.09.2025 (обновлено: 15:09 22.09.2025)
Путин напомнил о скором исчезновении договора с США в сфере стабильности
в мире
сша
россия
владимир путин
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Истечение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал, заявил президент России Владимир Путин."Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерный потенциал", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.
в мире, сша, россия, владимир путин
В мире, США, Россия, Владимир Путин
Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Истечение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал, заявил президент России Владимир Путин.
"Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерный потенциал", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.
ДСНВ принесет результат при его соблюдении и со стороны США, заявил Путин
В миреСШАРоссияВладимир Путин — президент России
 
 
