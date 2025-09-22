Рейтинг@Mail.ru
Полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным, заявил Путин
14:54 22.09.2025 (обновлено: 15:05 22.09.2025)
Полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным, заявил Путин
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Полный отказ от наследия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стал бы ошибочным, заявил президент России Владимир Путин."Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Полный отказ от наследия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стал бы ошибочным, заявил президент России Владимир Путин.
"Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Путин рассказал о последствиях отказа от ДСНВ
Вчера, 14:53
 
РоссияВладимир Путин — президент РоссииВ мире
 
 
