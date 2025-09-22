https://ria.ru/20250922/putin-2043533049.html
Полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным, заявил Путин
Полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным, заявил Путин - РИА Новости, 22.09.2025
Полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным, заявил Путин
Полный отказ от наследия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стал бы ошибочным, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:54:00+03:00
2025-09-22T14:54:00+03:00
2025-09-22T15:05:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043534050_0:364:2994:2048_1920x0_80_0_0_6d0420c5e0ab597101fb6b1dda879167.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Полный отказ от наследия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стал бы ошибочным, заявил президент России Владимир Путин."Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
https://ria.ru/20250922/putin-2043532443.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043534050_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6142db58b6d328f272dc99cf84d73590.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным, заявил Путин
Путин: полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным