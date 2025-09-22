https://ria.ru/20250922/putin-2043531907.html
Путин рассказал о влиянии Запада на сферу стратегической стабильности
Путин рассказал о влиянии Запада на сферу стратегической стабильности - РИА Новости, 22.09.2025
Путин рассказал о влиянии Запада на сферу стратегической стабильности
Россия связывает проблемы в стратегической сфере с деструктивными действиями Запада, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия связывает проблемы в стратегической сфере с деструктивными действиями Запада, заявил президент РФ Владимир Путин."Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала двадцать первого века, связываем с деструктивными действиями Запада ", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Путин рассказал о влиянии Запада на сферу стратегической стабильности
