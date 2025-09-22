https://ria.ru/20250922/putin-2043530101.html
Путин обсудит с членами Совбеза вопросы миграционной политики
Путин обсудит с членами Совбеза вопросы миграционной политики - РИА Новости, 22.09.2025
Путин обсудит с членами Совбеза вопросы миграционной политики
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с постоянными членами Совета Безопасности РФ вопросы миграционной тематики. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:47:00+03:00
2025-09-22T14:47:00+03:00
2025-09-22T14:52:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с постоянными членами Совета Безопасности РФ вопросы миграционной тематики."У нас сегодня несколько вопросов, в том числе вопросы миграционной политики", - сказал Путин в начале совещания с постоянными членами Совбеза.
https://ria.ru/20250922/ldpr-2043511547.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин обсудит с членами Совбеза вопросы миграционной политики
Путин обсудит с постоянными членами Совбеза вопросы миграционной политики