https://ria.ru/20250922/prokuratura-2043459178.html

Прокуратура выявила нарушения при приемке школы в Татарске

Прокуратура выявила нарушения при приемке школы в Татарске - РИА Новости, 22.09.2025

Прокуратура выявила нарушения при приемке школы в Татарске

Прокурорская проверка уже на первом этапе выявила нарушения при приемке к началу нового учебного года школы №5 в городе Татарске Новосибирской области: не все... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T10:18:00+03:00

2025-09-22T10:18:00+03:00

2025-09-22T10:18:00+03:00

происшествия

татарск

новосибирская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg

НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Прокурорская проверка уже на первом этапе выявила нарушения при приемке к началу нового учебного года школы №5 в городе Татарске Новосибирской области: не все ответственные органы участвовали в приемке школы, сообщает надзорное ведомство. Утром в воскресенье 21 сентября в Татарске обрушилась часть школы №5 (правое крыло), здание которой было построено в 1937 году. Пострадавших нет. В момент обрушения людей в здании не было. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". В связи с происшествием в здании введен режим ЧС. Прокуратура организовала проверку. "По результатам комиссионной приемки в августе 2025 года без каких-либо замечаний школа признана готовой к началу нового учебного года. Однако уже на первоначальном этапе прокурорской проверкой выявлены серьезные нарушения в работе указанной комиссии под председательством заместителя главы Татарского округа", - говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что в обследовании школы участвовали специалисты не всех органов, ответственных за приемку учебного заведения, что не позволило получить объективные данные о соблюдении требований безопасности. Уголовное дело расследуется СУСК "по факту халатности должностных лиц администрации Татарского района", уточнили в ведомстве. В ходе проверки прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц школы и учредителя по направлению заявок и выделению бюджетного финансирования на проведение ремонта, регионального минобразования, а также контрольно-надзорных ведомств, не принявших участие в обследовании школы. В прокуратуре добавили, что школа №5 в Татарске была введена в эксплуатацию в 1937 году, в реестре аварийных не состояла, ремонтные работы в здании проводились более 10 лет назад. Обучающиеся временно переведены на дистанционное обучение с последующим распределением в другие образовательные учреждения города. В рамках комплексного подхода организована проверка исполнения требований безопасности во всех школах региона, особое внимание обращено на учреждения, введенные в эксплуатацию более 50 лет назад.

https://ria.ru/20250921/shkola-2043296154.html

https://ria.ru/20250921/rezhim-2043332268.html

татарск

новосибирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, татарск, новосибирская область, россия