Прокуратура выявила нарушения при приемке школы в Татарске

10:18 22.09.2025
2025-09-22T10:18:00+03:00
2025-09-22T10:18:00+03:00
происшествия
татарск
новосибирская область
россия
НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Прокурорская проверка уже на первом этапе выявила нарушения при приемке к началу нового учебного года школы №5 в городе Татарске Новосибирской области: не все ответственные органы участвовали в приемке школы, сообщает надзорное ведомство. Утром в воскресенье 21 сентября в Татарске обрушилась часть школы №5 (правое крыло), здание которой было построено в 1937 году. Пострадавших нет. В момент обрушения людей в здании не было. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". В связи с происшествием в здании введен режим ЧС. Прокуратура организовала проверку. "По результатам комиссионной приемки в августе 2025 года без каких-либо замечаний школа признана готовой к началу нового учебного года. Однако уже на первоначальном этапе прокурорской проверкой выявлены серьезные нарушения в работе указанной комиссии под председательством заместителя главы Татарского округа", - говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что в обследовании школы участвовали специалисты не всех органов, ответственных за приемку учебного заведения, что не позволило получить объективные данные о соблюдении требований безопасности. Уголовное дело расследуется СУСК "по факту халатности должностных лиц администрации Татарского района", уточнили в ведомстве. В ходе проверки прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц школы и учредителя по направлению заявок и выделению бюджетного финансирования на проведение ремонта, регионального минобразования, а также контрольно-надзорных ведомств, не принявших участие в обследовании школы. В прокуратуре добавили, что школа №5 в Татарске была введена в эксплуатацию в 1937 году, в реестре аварийных не состояла, ремонтные работы в здании проводились более 10 лет назад. Обучающиеся временно переведены на дистанционное обучение с последующим распределением в другие образовательные учреждения города. В рамках комплексного подхода организована проверка исполнения требований безопасности во всех школах региона, особое внимание обращено на учреждения, введенные в эксплуатацию более 50 лет назад.
татарск
новосибирская область
россия
РИА Новости
происшествия, татарск, новосибирская область, россия
Происшествия, Татарск, Новосибирская область, Россия
Здание частично обрушившейся школы в Татарске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Детей из аварийной школы в Татарске переведут в другое учебное заведение
21 сентября, 09:26
Частично обрушившееся здание школы №5 в Татарске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В здании частично обрушившейся в Татарске школы ввели режим ЧС
21 сентября, 14:02
 
ПроисшествияТатарскНовосибирская областьРоссия
 
 
