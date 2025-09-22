Прокуратура проверяет россиянку, оставившую ребенка в Таиланде
Прокуратура проверит россиянку, оставившую дочь в тайском хостеле
© Фото : страница Эрики Владыко в соцсетиЭрика Владыко
© Фото : страница Эрики Владыко в соцсети
Эрика Владыко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен — РИА Новости. Прокуратура Приморского края начала проверку после того, как считавшаяся пропавшей россиянка Эрика Владыко оставила дочь в хостеле в Таиланде.
"Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего и даст принципиальную оценку соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних. Не останется без внимания работа органов системы профилактики, призванных обеспечить благополучие в семьях с детьми", — говорится в заявлении.
Дочь пропавшей в Таиланде россиянки находится с бабушкой
19 сентября, 15:05
По итогам проверки будут приняты меры, добавили в ведомстве.
Гражданка России из Владивостока Эрика Владыко долгое время находилась на острове Самуи вместе с четырехлетней дочерью. Женщина пропала в ночь на 13 сентября после приезда в Бангкок. По данным некоторых СМИ, она уехала на такси в один из местных баров с европейцем, при этом не оплатив номер в хостеле и оставив в нем ребенка. В русскоязычных соцсетях в Таиланде писали, что персонал нашел девочку и вызвал туристическую полицию, после чего ее временно определили в детский дом.
Накануне волонтеры, занимавшиеся поисками россиянки, сообщили, что нашли ее в одном из отелей, они жива и здорова. На встречу с женщиной едут ее мать и близкие друзья.