https://ria.ru/20250922/prokuratura-2043425292.html

Прокуратура проверяет россиянку, оставившую ребенка в Таиланде

Прокуратура проверяет россиянку, оставившую ребенка в Таиланде - РИА Новости, 22.09.2025

Прокуратура проверяет россиянку, оставившую ребенка в Таиланде

Прокуратура Приморского края начала проверку после того, как считавшаяся пропавшей россиянка Эрика Владыко оставила дочь в хостеле в Таиланде. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T03:13:00+03:00

2025-09-22T03:13:00+03:00

2025-09-22T09:29:00+03:00

таиланд

бангкок

приморский край

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043339074_67:0:978:513_1920x0_80_0_0_a23f27a736075d986d612f07fc30d147.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен — РИА Новости. Прокуратура Приморского края начала проверку после того, как считавшаяся пропавшей россиянка Эрика Владыко оставила дочь в хостеле в Таиланде."Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего и даст принципиальную оценку соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних. Не останется без внимания работа органов системы профилактики, призванных обеспечить благополучие в семьях с детьми", — говорится в заявлении.По итогам проверки будут приняты меры, добавили в ведомстве. Гражданка России из Владивостока Эрика Владыко долгое время находилась на острове Самуи вместе с четырехлетней дочерью. Женщина пропала в ночь на 13 сентября после приезда в Бангкок. По данным некоторых СМИ, она уехала на такси в один из местных баров с европейцем, при этом не оплатив номер в хостеле и оставив в нем ребенка. В русскоязычных соцсетях в Таиланде писали, что персонал нашел девочку и вызвал туристическую полицию, после чего ее временно определили в детский дом.Накануне волонтеры, занимавшиеся поисками россиянки, сообщили, что нашли ее в одном из отелей, они жива и здорова. На встречу с женщиной едут ее мать и близкие друзья.

https://ria.ru/20250919/bangkok-2042988632.html

https://ria.ru/20250919/bangkok-2042939973.html

таиланд

бангкок

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таиланд, бангкок, приморский край, в мире