Жителю ДНР вынесли приговор за шпионаж в пользу ВСУ

Южный окружной военный суд приговорил к 16,5 годам лишения свободы жителя ДНР Антона Бондаренко, передававшего украинской разведке данные о дислокации... РИА Новости, 22.09.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 16,5 годам лишения свободы жителя ДНР Антона Бондаренко, передававшего украинской разведке данные о дислокации российских военных в Горловке, сообщил РИА Новости представитель суда. По его информации, 4 марта 2023 года Бондаренко разместил в интернете сообщение с призывами к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, он установил контакт с человеком, действующим в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины, и согласился за деньги собирать сведения о Вооруженных Силах РФ. Так, с 3 мая по 20 сентября 2023 года Бондаренко 14 раз передавал сведения о расположении военной техники и личного состава МО РФ, дислоцированных в Горловке и Горловском районе ДНР с их привязкой к географическим координатам. Двадцатого ноября того же года Бондаренко задержали. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

