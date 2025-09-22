https://ria.ru/20250922/prigovor-2043578611.html
Жителю ДНР вынесли приговор за шпионаж в пользу ВСУ
Жителю ДНР вынесли приговор за шпионаж в пользу ВСУ - РИА Новости, 22.09.2025
Жителю ДНР вынесли приговор за шпионаж в пользу ВСУ
Южный окружной военный суд приговорил к 16,5 годам лишения свободы жителя ДНР Антона Бондаренко, передававшего украинской разведке данные о дислокации... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T17:35:00+03:00
2025-09-22T17:35:00+03:00
2025-09-22T17:35:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
горловка
россия
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 16,5 годам лишения свободы жителя ДНР Антона Бондаренко, передававшего украинской разведке данные о дислокации российских военных в Горловке, сообщил РИА Новости представитель суда. По его информации, 4 марта 2023 года Бондаренко разместил в интернете сообщение с призывами к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, он установил контакт с человеком, действующим в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины, и согласился за деньги собирать сведения о Вооруженных Силах РФ. Так, с 3 мая по 20 сентября 2023 года Бондаренко 14 раз передавал сведения о расположении военной техники и личного состава МО РФ, дислоцированных в Горловке и Горловском районе ДНР с их привязкой к географическим координатам. Двадцатого ноября того же года Бондаренко задержали. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250730/moskva-2032283056.html
донецкая народная республика
горловка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, горловка, россия, министерство обороны украины
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Россия, Министерство обороны Украины
Жителю ДНР вынесли приговор за шпионаж в пользу ВСУ
Жителя ДНР приговорили к 16,5 года колонии за передачу ВСУ данных о ВС России