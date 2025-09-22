Рейтинг@Mail.ru
Жителю ДНР вынесли приговор за шпионаж в пользу ВСУ - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/prigovor-2043578611.html
Жителю ДНР вынесли приговор за шпионаж в пользу ВСУ
Жителю ДНР вынесли приговор за шпионаж в пользу ВСУ - РИА Новости, 22.09.2025
Жителю ДНР вынесли приговор за шпионаж в пользу ВСУ
Южный окружной военный суд приговорил к 16,5 годам лишения свободы жителя ДНР Антона Бондаренко, передававшего украинской разведке данные о дислокации... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T17:35:00+03:00
2025-09-22T17:35:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
горловка
россия
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 16,5 годам лишения свободы жителя ДНР Антона Бондаренко, передававшего украинской разведке данные о дислокации российских военных в Горловке, сообщил РИА Новости представитель суда. По его информации, 4 марта 2023 года Бондаренко разместил в интернете сообщение с призывами к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, он установил контакт с человеком, действующим в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины, и согласился за деньги собирать сведения о Вооруженных Силах РФ. Так, с 3 мая по 20 сентября 2023 года Бондаренко 14 раз передавал сведения о расположении военной техники и личного состава МО РФ, дислоцированных в Горловке и Горловском районе ДНР с их привязкой к географическим координатам. Двадцатого ноября того же года Бондаренко задержали. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250730/moskva-2032283056.html
донецкая народная республика
горловка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, горловка, россия, министерство обороны украины
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Россия, Министерство обороны Украины
Жителю ДНР вынесли приговор за шпионаж в пользу ВСУ

Жителя ДНР приговорили к 16,5 года колонии за передачу ВСУ данных о ВС России

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 16,5 годам лишения свободы жителя ДНР Антона Бондаренко, передававшего украинской разведке данные о дислокации российских военных в Горловке, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его информации, 4 марта 2023 года Бондаренко разместил в интернете сообщение с призывами к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, он установил контакт с человеком, действующим в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины, и согласился за деньги собирать сведения о Вооруженных Силах РФ.
Так, с 3 мая по 20 сентября 2023 года Бондаренко 14 раз передавал сведения о расположении военной техники и личного состава МО РФ, дислоцированных в Горловке и Горловском районе ДНР с их привязкой к географическим координатам. Двадцатого ноября того же года Бондаренко задержали.
«
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Москве осудили супругов, передававших Киеву данные об объектах Минобороны
30 июля, 09:12
 
ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаРоссияМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала