Рейтинг@Mail.ru
США считают Прибалтику слишком агрессивной в отношении России, пишет FT - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 22.09.2025 (обновлено: 18:11 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/pribaltika-2043557351.html
США считают Прибалтику слишком агрессивной в отношении России, пишет FT
США считают Прибалтику слишком агрессивной в отношении России, пишет FT - РИА Новости, 22.09.2025
США считают Прибалтику слишком агрессивной в отношении России, пишет FT
Между Соединенными Штатами и Прибалтийскими странами наблюдается некоторая напряженность из-за отношения к России, заявил обозреватель британской газеты... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:17:00+03:00
2025-09-22T18:11:00+03:00
в мире
россия
прибалтика
сша
дональд трамп
кайя каллас
министерство обороны сша
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043587691_161:0:3802:2048_1920x0_80_0_0_f1b17c08457b43393645ae31131be53f.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Между Соединенными Штатами и Прибалтийскими странами наблюдается некоторая напряженность из-за отношения к России, заявил обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.&quot;В Вашингтоне я слышал жалобы на &quot;эстонизацию&quot; европейской внешней политики. &lt;...&gt; Некоторые в администрации Трампа считают прибалтов опасно агрессивными в своем отношении к Путину&quot;, — написал колумнист.Так, по его утверждению, на недавнем заседании высокого уровня в Пентагоне прибалтийских чиновников обвинили в том, что их противостояние России имеет идеологический характер. При этом в самих этих странах с подозрением относятся к Трампу. Автор вспоминает, что видел в здании эстонского МИД изображение результатов февральского голосования в Генассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине. Тогда США проголосовали против нее. "Посыл казался ясным: не предполагайте, что Америка при Трампе на нашей стороне", — добавил он. На прошлой неделе газета Politico сообщала, что глава евродипломатии и бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас вызывает недовольство в европейских верхах из-за слишком категоричной риторики в адрес России и слабой позиции по происходящему в секторе Газа.Каллас назначили на должность главы евродипломатии в 2014 году. Она занимает крайне враждебную позицию по отношению к России. В частности она говорила, что ЕС не может представить возвращение замороженных российских активов без компенсации Украине, и призывала усилить давление.
https://ria.ru/20250922/putin-2043535898.html
https://ria.ru/20250906/tramp-2040112118.html
россия
прибалтика
сша
украина
эстония
литва
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043587691_849:0:3580:2048_1920x0_80_0_0_2c817c7b839696395b5758e1b3aa7d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, прибалтика, сша, дональд трамп, кайя каллас, министерство обороны сша, генеральная ассамблея оон, оон, украина, эстония, литва, латвия
В мире, Россия, Прибалтика, США, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Министерство обороны США, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Украина, Эстония, Литва, Латвия
США считают Прибалтику слишком агрессивной в отношении России, пишет FT

FT: в администрации Трампа Прибалтику назвали агрессивной в отношении России

© Getty Images / NurPhoto/Jaap ArriensЭстонский военнослужащий во время учений НАТО в Эстонии
Эстонский военнослужащий во время учений НАТО в Эстонии - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Getty Images / NurPhoto/Jaap Arriens
Эстонский военнослужащий во время учений НАТО в Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Между Соединенными Штатами и Прибалтийскими странами наблюдается некоторая напряженность из-за отношения к России, заявил обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.
«

"В Вашингтоне я слышал жалобы на "эстонизацию" европейской внешней политики. <...> Некоторые в администрации Трампа считают прибалтов опасно агрессивными в своем отношении к Путину", — написал колумнист.

Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Путин заявил о необходимости диалога с США в сфере стратстабильности
Вчера, 15:01
Так, по его утверждению, на недавнем заседании высокого уровня в Пентагоне прибалтийских чиновников обвинили в том, что их противостояние России имеет идеологический характер. При этом в самих этих странах с подозрением относятся к Трампу. Автор вспоминает, что видел в здании эстонского МИД изображение результатов февральского голосования в Генассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине. Тогда США проголосовали против нее.
"Посыл казался ясным: не предполагайте, что Америка при Трампе на нашей стороне", — добавил он.
На прошлой неделе газета Politico сообщала, что глава евродипломатии и бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас вызывает недовольство в европейских верхах из-за слишком категоричной риторики в адрес России и слабой позиции по происходящему в секторе Газа.
Каллас назначили на должность главы евродипломатии в 2014 году. Она занимает крайне враждебную позицию по отношению к России. В частности она говорила, что ЕС не может представить возвращение замороженных российских активов без компенсации Украине, и призывала усилить давление.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Эхо Аляски: Трамп сворачивает присутствие США в Прибалтике
6 сентября, 08:00
 
В миреРоссияПрибалтикаСШАДональд ТрампКайя КалласМинистерство обороны СШАГенеральная Ассамблея ООНООНУкраинаЭстонияЛитваЛатвия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала