США считают Прибалтику слишком агрессивной в отношении России, пишет FT

США считают Прибалтику слишком агрессивной в отношении России, пишет FT - РИА Новости, 22.09.2025

США считают Прибалтику слишком агрессивной в отношении России, пишет FT

Между Соединенными Штатами и Прибалтийскими странами наблюдается некоторая напряженность из-за отношения к России, заявил обозреватель британской газеты... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Между Соединенными Штатами и Прибалтийскими странами наблюдается некоторая напряженность из-за отношения к России, заявил обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман."В Вашингтоне я слышал жалобы на "эстонизацию" европейской внешней политики. <...> Некоторые в администрации Трампа считают прибалтов опасно агрессивными в своем отношении к Путину", — написал колумнист.Так, по его утверждению, на недавнем заседании высокого уровня в Пентагоне прибалтийских чиновников обвинили в том, что их противостояние России имеет идеологический характер. При этом в самих этих странах с подозрением относятся к Трампу. Автор вспоминает, что видел в здании эстонского МИД изображение результатов февральского голосования в Генассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине. Тогда США проголосовали против нее. "Посыл казался ясным: не предполагайте, что Америка при Трампе на нашей стороне", — добавил он. На прошлой неделе газета Politico сообщала, что глава евродипломатии и бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас вызывает недовольство в европейских верхах из-за слишком категоричной риторики в адрес России и слабой позиции по происходящему в секторе Газа.Каллас назначили на должность главы евродипломатии в 2014 году. Она занимает крайне враждебную позицию по отношению к России. В частности она говорила, что ЕС не может представить возвращение замороженных российских активов без компенсации Украине, и призывала усилить давление.

россия

прибалтика

сша

украина

эстония

литва

латвия

2025

