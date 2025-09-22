https://ria.ru/20250922/priangare-2043542994.html
Фонд в Приангарье выдал более 6 миллиардов рублей на развитие бизнеса
Фонд в Приангарье выдал более 6 миллиардов рублей на развитие бизнеса
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Фонд микрокредитования Иркутской области выдал 2630-й заем на развитие малого и среднего бизнеса, перешагнув рубеж в 6 миллиардов рублей за девять лет работы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "Уже девять лет в Иркутской области работает Фонд микрокредитования, который помогает жителям региона начать и развить свое дело. Основные его клиенты — это представители малого и среднего бизнеса, самозанятые, для которых займы до 5 миллионов рублей на лояльных условиях — это действительная существенная поддержка", — отметила заместитель министра экономического развития и промышленности Приангарья Светлана Васильева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что больше половины всех займов выданы предпринимателям в важных для развития региона сферах: производство, строительство, сельское хозяйство, туризм, транспортные услуги и общественное питание. Всего за время работы фонда займы получили предприниматели 39 муниципальных образований. Территории-лидеры по выданным кредитам — Иркутск, Ангарск и Иркутский район. Фонд микрокредитования обеспечивает равный доступ к финансовым ресурсам для субъектов малого и среднего предпринимательства на всей территории Иркутской области на льготных условиях в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
иркутская область
