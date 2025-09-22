Рейтинг@Mail.ru
Три коттеджных микрорайона построят для аграриев в сёлах Приамурья
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
22.09.2025
Три коттеджных микрорайона построят для аграриев в сёлах Приамурья
Три коттеджных микрорайона построят для аграриев в сёлах Приамурья
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен - РИА Новости. Три коттеджных микрорайона построят для аграриев в сёлах Приамурье, один из первых - в Ивановке - станет образцом для застройщиков, сообщает правительство Амурской области. Как отмечает губернатор региона Василий Орлов, власти уделяют пристальное внимание развитию сельских территорий и повышению качества жизни людей. При этом строительство нового жилья - самый эффективный способ привлечь в села грамотных и высококвалифицированных специалистов. "Первый коттеджный микрорайон в рамках программы КРСТ мы начали возводить в Ивановке. Это объект должен быть выполнен безупречно - на него будут впоследствии ориентироваться застройщики с аналогичными проектами. Кроме того, район хорошо виден с трассы, и его внешний вид влияет на первое впечатление от Ивановки и ее образ в целом", - сказал Орлов. Как уточняют в правительстве региона, в этом году при поддержке государства построят более 30 коттеджей для аграриев. По президентской программе "Комплексное развитие сельских территорий" 11 предприятиям возместят расходы из областного бюджета - 30 тысяч рублей за каждый квадратный метр. В этом году субсидии составят 88,7 миллиона рублей. Больше всего коттеджей для аграриев в текущем году возвели в Екатеринославке, Козьмодемьяновке и Жариково Тамбовского округа - в каждом селе по пять домов. В двух селах региона - Ивановке и Козьмодемьяновке - для работников аграрных предприятий строят целые коттеджные микрорайоны. Аналогичный проект сейчас разрабатывают и для села Волково. В Ивановке идёт строительство 10 домов из бруса. Всего их предполагается 60, при этом треть земельных участков переданы АО "Луч" под застройку для своих сотрудников. В Козьмодемьяновке готовы 16 домов из предполагаемых 60. Здесь строительство ведет аграрное предприятие ООО "Приамурье". Параллельно стартовало строительство дороги к новому микрорайону, в дальнейшем ее планируется продлить и вдоль готовых домов. В селе Волково планируется построить 32 дома для сотрудников ЗАО "Агрофирма АНК". Предприятию уже передали земельный участок под будущую застройку, началось проектирование жилья, а также территории микрорайона. Помимо коттеджей, здесь появится дорога, предусмотрены участки под киоски и зоны отдыха. Всего с 2022 года благодаря этой мере поддержки в селах региона построено 157 индивидуальных жилых домов, отметили в правительстве.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен - РИА Новости. Три коттеджных микрорайона построят для аграриев в сёлах Приамурье, один из первых - в Ивановке - станет образцом для застройщиков, сообщает правительство Амурской области.
Как отмечает губернатор региона Василий Орлов, власти уделяют пристальное внимание развитию сельских территорий и повышению качества жизни людей. При этом строительство нового жилья - самый эффективный способ привлечь в села грамотных и высококвалифицированных специалистов.
"Первый коттеджный микрорайон в рамках программы КРСТ мы начали возводить в Ивановке. Это объект должен быть выполнен безупречно - на него будут впоследствии ориентироваться застройщики с аналогичными проектами. Кроме того, район хорошо виден с трассы, и его внешний вид влияет на первое впечатление от Ивановки и ее образ в целом", - сказал Орлов.
Как уточняют в правительстве региона, в этом году при поддержке государства построят более 30 коттеджей для аграриев. По президентской программе "Комплексное развитие сельских территорий" 11 предприятиям возместят расходы из областного бюджета - 30 тысяч рублей за каждый квадратный метр. В этом году субсидии составят 88,7 миллиона рублей.
Больше всего коттеджей для аграриев в текущем году возвели в Екатеринославке, Козьмодемьяновке и Жариково Тамбовского округа - в каждом селе по пять домов.
В двух селах региона - Ивановке и Козьмодемьяновке - для работников аграрных предприятий строят целые коттеджные микрорайоны. Аналогичный проект сейчас разрабатывают и для села Волково.
В Ивановке идёт строительство 10 домов из бруса. Всего их предполагается 60, при этом треть земельных участков переданы АО "Луч" под застройку для своих сотрудников.
В Козьмодемьяновке готовы 16 домов из предполагаемых 60. Здесь строительство ведет аграрное предприятие ООО "Приамурье". Параллельно стартовало строительство дороги к новому микрорайону, в дальнейшем ее планируется продлить и вдоль готовых домов.
В селе Волково планируется построить 32 дома для сотрудников ЗАО "Агрофирма АНК". Предприятию уже передали земельный участок под будущую застройку, началось проектирование жилья, а также территории микрорайона. Помимо коттеджей, здесь появится дорога, предусмотрены участки под киоски и зоны отдыха.
Всего с 2022 года благодаря этой мере поддержки в селах региона построено 157 индивидуальных жилых домов, отметили в правительстве.
