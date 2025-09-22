Правительство не поддержало проект о мерах для компаний, ушедших из России

https://ria.ru/20250922/pravitelstvo-2043519588.html

Правительство РФ не поддерживает законопроект об обязательных отчислениях для компаний недружественных стран, которые ушли из РФ

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Правительство РФ не поддерживает законопроект об обязательных отчислениях для компаний недружественных стран, которые ушли из РФ, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект был внесен в Госдуму 28 мая. Им предлагается в отношении организаций недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 года прекратили предпринимательскую деятельность на территории РФ, установить требование об обязательных отчислениях в создаваемый в соответствии с законопроектом Фонд технологического суверенитета Российской Федерации, а также требование о раскрытии недружественными лицами критических или сквозных технологий, используемых при создании высокотехнологичной продукции. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции", - сказано в документе.

