14:04 22.09.2025
экономика
россия
госдума рф
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Правительство РФ не поддерживает законопроект об обязательных отчислениях для компаний недружественных стран, которые ушли из РФ, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект был внесен в Госдуму 28 мая. Им предлагается в отношении организаций недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 года прекратили предпринимательскую деятельность на территории РФ, установить требование об обязательных отчислениях в создаваемый в соответствии с законопроектом Фонд технологического суверенитета Российской Федерации, а также требование о раскрытии недружественными лицами критических или сквозных технологий, используемых при создании высокотехнологичной продукции. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции", - сказано в документе.
экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Правительство не поддержало проект о мерах для компаний, ушедших из России

Правительство не поддержало проект об отчислениях для ушедших из России компаний

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Правительство РФ не поддерживает законопроект об обязательных отчислениях для компаний недружественных стран, которые ушли из РФ, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроект был внесен в Госдуму 28 мая. Им предлагается в отношении организаций недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 года прекратили предпринимательскую деятельность на территории РФ, установить требование об обязательных отчислениях в создаваемый в соответствии с законопроектом Фонд технологического суверенитета Российской Федерации, а также требование о раскрытии недружественными лицами критических или сквозных технологий, используемых при создании высокотехнологичной продукции.
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции", - сказано в документе.
