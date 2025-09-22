https://ria.ru/20250922/pravitelstvo-2043519588.html
Правительство не поддержало проект о мерах для компаний, ушедших из России
Правительство не поддержало проект о мерах для компаний, ушедших из России - РИА Новости, 22.09.2025
Правительство не поддержало проект о мерах для компаний, ушедших из России
Правительство РФ не поддерживает законопроект об обязательных отчислениях для компаний недружественных стран, которые ушли из РФ, следует из проекта отзыва... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:04:00+03:00
2025-09-22T14:04:00+03:00
2025-09-22T14:04:00+03:00
экономика
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Правительство РФ не поддерживает законопроект об обязательных отчислениях для компаний недружественных стран, которые ушли из РФ, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект был внесен в Госдуму 28 мая. Им предлагается в отношении организаций недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 года прекратили предпринимательскую деятельность на территории РФ, установить требование об обязательных отчислениях в создаваемый в соответствии с законопроектом Фонд технологического суверенитета Российской Федерации, а также требование о раскрытии недружественными лицами критических или сквозных технологий, используемых при создании высокотехнологичной продукции. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции", - сказано в документе.
https://ria.ru/20250922/uklonisty-2043448390.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Правительство не поддержало проект о мерах для компаний, ушедших из России
Правительство не поддержало проект об отчислениях для ушедших из России компаний