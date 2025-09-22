https://ria.ru/20250922/pozed-2043567156.html
СК назвал предварительную причину пожара в поезде Краснодар — Староминская
Пожар в электропоезде Краснодар-Староминская, предварительно, произошел из-за короткого замыкания, следователи ведут проверку, сообщает западное межрегиональное РИА Новости, 22.09.2025
КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Пожар в электропоезде Краснодар-Староминская, предварительно, произошел из-за короткого замыкания, следователи ведут проверку, сообщает западное межрегиональное управление СК на транспорте. В понедельник в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три вагона сгорели в электропоезде Краснодар-Староминская на площади 200 квадратных метров, пожар потушен, пострадавших нет. В транспортном управлении МВД по ЮФО сообщили журналистам, что из поезда из-за пожара были эвакуированы 56 человек. Южная транспортная прокуратура сообщила, что по факту пожара организована проверка. "Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту возгорания вагонов электропоезда. Предварительно установлено, что 22 сентября 2025 года на 1481 км перегона железнодорожных станций Деревянковка — Албаши Северо-Кавказской железной дороги в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание электропоезда сообщением Краснодар — Староминская", - говорится в сообщении ГУМЧС.
Пожар в электропоезде Краснодар-Староминская
Три вагона сгорели в электропоезде Краснодар-Староминская на площади 200 "квадратов", причины пожара устанавливаются, сообщили в МЧС.
