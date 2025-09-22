https://ria.ru/20250922/pozed-2043567156.html

СК назвал предварительную причину пожара в поезде Краснодар — Староминская

СК назвал предварительную причину пожара в поезде Краснодар — Староминская - РИА Новости, 22.09.2025

СК назвал предварительную причину пожара в поезде Краснодар — Староминская

Пожар в электропоезде Краснодар-Староминская, предварительно, произошел из-за короткого замыкания, следователи ведут проверку, сообщает западное межрегиональное РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T16:46:00+03:00

2025-09-22T16:46:00+03:00

2025-09-22T16:46:00+03:00

происшествия

краснодарский край

краснодар

следственный комитет россии (ск рф)

северо-кавказская железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043562839_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_080b8cfec7cf9175683092148150103c.jpg

КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Пожар в электропоезде Краснодар-Староминская, предварительно, произошел из-за короткого замыкания, следователи ведут проверку, сообщает западное межрегиональное управление СК на транспорте. В понедельник в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три вагона сгорели в электропоезде Краснодар-Староминская на площади 200 квадратных метров, пожар потушен, пострадавших нет. В транспортном управлении МВД по ЮФО сообщили журналистам, что из поезда из-за пожара были эвакуированы 56 человек. Южная транспортная прокуратура сообщила, что по факту пожара организована проверка. "Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту возгорания вагонов электропоезда. Предварительно установлено, что 22 сентября 2025 года на 1481 км перегона железнодорожных станций Деревянковка — Албаши Северо-Кавказской железной дороги в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание электропоезда сообщением Краснодар — Староминская", - говорится в сообщении ГУМЧС.

https://ria.ru/20250328/savelovskaya-2007912729.html

краснодарский край

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в электропоезде Краснодар-Староминская Три вагона сгорели в электропоезде Краснодар-Староминская на площади 200 "квадратов", причины пожара устанавливаются, сообщили в МЧС. 2025-09-22T16:46 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), северо-кавказская железная дорога