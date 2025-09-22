https://ria.ru/20250922/povolotskiy-2042942862.html

Владислав Поволоцкий: с биометрией наступило будущее

Владислав Поволоцкий: с биометрией наступило будущее - РИА Новости, 22.09.2025

Владислав Поволоцкий: с биометрией наступило будущее

Россияне уже могут использовать сканирование лица для оплаты покупок, прохода в метро и открытия своих электронных устройств — все это система биометрических... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T10:00:00+03:00

2025-09-22T10:00:00+03:00

2025-09-22T10:00:00+03:00

интервью

интервью - авторы

технологии

россия

биометрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039595043_0:18:3235:1838_1920x0_80_0_0_d98d87d5272b50846243228ed791abb8.jpg

Россияне уже могут использовать сканирование лица для оплаты покупок, прохода в метро и открытия своих электронных устройств — все это система биометрических данных. Сколько человек уже сдали биометрию, когда взгляд в камеру будет подтверждением совершеннолетия, как скоро получение документов станет возможным без участия "человека в окошке", и жители каких регионов России больше других любят "пользоваться лицом" рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора государственной Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий. Беседовали Ирина Андреева и Маргарита Матяшева.— Сколько человек уже зарегистрировались в Единой биометрической системе, и как их число выросло за год?— Первые полгода для нас были самыми плотными с точки зрения притока пользователей. В пиковые дни мы доходили до 70 тысяч регистраций. Сейчас мы вышли на плато — около десяти тысяч в сутки приходятся на очную регистрацию в отделениях банков. На дистанционную — примерно семь-десять тысяч в сутки. То есть в среднем в банках и приложении "Госуслуги. Биометрия" регистрируются 17-20 тысяч человек в день. Если же смотреть общую цифру, мы подходим к 7,5 миллионам регистраций. За год число пользователей, сдавших данные, увеличилось в четыре раза. За два года — почти в 30 раз. Плюс, не так давно мы вместе с партнерами запустили сервис выездной регистрации подтвержденной биометрии. Теперь эта важная функция не привязана к отделениям банков.— А как сдать биометрию в дистанционном формате и выездном?— Дистанционная регистрация доступна в мобильном приложении "Госуслуги. Биометрия" — достаточно авторизоваться через Госуслуги и сделать селфи. Такая биометрия подходит, например, для оплаты покупок или дополнительной защиты самих Госуслуг. Также в приложении можно сдать стандартную биометрию. Нужно авторизоваться через Госуслуги, сделать фото и записать голос, а также с помощью телефона отсканировать загранпаспорт нового образца. Стандартная биометрия дает доступ к более широкому спектру услуг, например, к подтверждению возраста или заселению в гостиницу без паспорта.Что касается выездной регистрации, она происходит следующим образом: вы вызываете сотрудника банка, он приезжает с планшетом, кстати — российской сборки и на российской операционной системе. Дальше специалист проверяет ваши паспорт и СНИЛС, делает фото и записывает ваш голос. Ключевым элементом при выездной регистрации остается очная идентификация гражданина. Курьер — сотрудник банка — несет ответственность вплоть до уголовной за достоверность внесенных в систему сведений. Важно, что при выездной регистрации вы получаете биометрию подтвержденного уровня — такую же, как при регистрации в банке. А она открывает доступ ко всем сервисам Единой биометрической системы.— Это платная услуга?—Бесплатная.— А сколько времени занимает регистрация в системе?— Если говорить о регистрации в банке, то в среднем — около семи минут. За это время проводится проверка паспорта, предоставление согласий, поиск в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), фотографирование и запись трех образцов голоса. В мобильном приложении регистрация проходит еще быстрее.— Как вы считаете, когда все россияне подключатся к биометрии, сдадут свои данные?— Всегда отвечаю на этот вопрос: "А зачем подключать всех?" Регистрация биометрии добровольна для российских граждан. Это важно понимать. Пользователь подключается к системе, когда видит ценность в использовании конкретного сервиса. Например, в бесконтактной оплате покупок или обслуживании в МФЦ без паспорта. Да и вообще, всегда будут те, кто хочет получать услуги по старинке. И это нормально. У людей должна быть альтернатива.— В каких регионах России больше всего любят биометрию?— Мы посмотрели — очень активно сервисами пользуются в регионах Урала, Дальнего Востока. Например, в Екатеринбурге проезд в метро по биометрии оплачивают в два раза чаще чем в Москве. При этом по динамике регистраций существенных отличий между разными территориями нет.— Насколько затратно содержать устройства для подтверждения личности по биометрии?— Здесь нам, можно сказать, повезло. Мы достигли технологической зрелости в достаточно подходящий момент. Те платежные терминалы, которые использовались, уже требовали замены. И ключевым моментом стал экономический, то есть сколько должно стоить устройство, которое обеспечит полную безопасность транзакции. Уложились в 100 долларов — столько стоит базовый терминал. При этом современные терминалы позволяют использовать полный спектр платежных инструментов: QR-код, биометрия, карта, NFC, Bluetooth. Таких устройств уже 1,33 миллиона по всей стране, и банки продолжат наращивать их количество.— Наземного транспорта в России больше, чем метро, возможно ли там установить оплату с помощью биометрии, чтобы не нужно было прикладывать карточки?— Это возможно, но есть ряд ограничений, связанных, например, с доступностью интернета. По понятным причинам нам приходится это все учитывать. Тем не менее наши партнеры уже тестируют эту технологию в Рязани — там запущена оплата по биометрии в троллейбусах на пилотном маршруте. Также активно работаем с регионами Урала над внедрением биометрии в междугороднем транспорте.— Насколько активно используют биометрию для того, чтобы ездить на метро в регионах?— С прошлого года проход по биометрии появился в метро Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары. Сейчас мы видим, что по биометрии оплачено более миллиона поездок, и это меньше чем за год. В топе — Екатеринбург и Нижний Новгород, где, действительно, более активное население. Сейчас мы смотрим дальше, на то, чтобы интегрировать льготные проездные с биометрией.— Каким образом это можно сделать?— Сейчас у нас есть просто оплата по биометрии, привязанная к банковской карте. Разумно, чтобы граждане, которые имеют право на скидку при проезде, могли воспользоваться биометрией. Хотим, чтобы биометрия имела такой же функционал, как и социальные карточки, и человек мог выбрать, как именно пользоваться льготой. Естественно, на добровольной основе.— Когда это может быть запущено?— В некоторых регионах планировали это делать вторым этапом после внедрения биометрии в метро. Потому что на первом этапе все-таки хотелось бы в принципе понять, насколько люди будут пользоваться оплатой. В пилотном режиме история с льготными проездными может быть запущена не раньше следующего года. Все будет зависеть от готовности регионов.Ключевой вопрос в этом сценарии — откуда брать достоверную информацию о льготах — ведь помимо федеральных, есть еще региональные льготы. Вот это самое сложное — понять источник достоверных данных, которые дальше можно связать с профилем пользователя.— Сервис подтверждения возраста по биометрии обсуждается довольно давно, а когда он будет реализован? Какие препятствия сейчас есть?— Если говорить про подтверждение возраста, концептуально разделяем этот вопрос на три составляющие. Первая — это офлайн-ритейл, сетевые магазины, кассы самообслуживания. Вторая категория — это вендинговые аппараты. И третья категория — это, конечно же, e-commerce.В офлайн-ритейле и вендингах пилотный запуск запланирован на осень. На кассах самообслуживания подтвердить возраст по биометрии можно будет при покупке любых товаров, а в вендингах — при покупке энергетиков. Здесь же можно раскрыть следующий уровень сервиса: одним взглядом в камеру подтверждать возраст и проводить оплату. Такой сценарий, с моей точки зрения, будет наиболее комфортным для пользователей. Сейчас работаем над ним.— А где будете запускать пилот?— Начнем с Москвы. Офлайн-ритейл и операторы вендингов, само собой, хотят понять рентабельность и ценность этой технологии. Если же говорить про онлайн-ритейл, мы рассчитываем запустить пилот до конца этого года — будем подтверждать возраст при покупке и доставке тонизирующих напитков. Ожидаем, что пилотный проект подтвердит гипотезу, что рынок технологически созрел для онлайн-продаж с биометрией.— Как физически будет реализован сервис в онлайн-ритейле?— Если ответить по-простому, мы за счет разных ИТ-решений подтверждаем, что пользователь системы может купить товар с возрастным ограничением. При этом вам не надо показывать паспорт или права. Сейчас мы рассматриваем возможность проверки возраста как в момент формирования заказа, так и при его получении. Это полностью исключит возможность покупки энергетиков несовершеннолетними.— Можно ли расширить сферу применения такого сервиса, например, использовать его на стадионах, если кто-то захочет купить пиво?— По поводу пива на стадионах — технологически это не сложно реализовать. Даже переносные терминалы уже поддерживают весь необходимый функционал. В этом сценарии биометрия, с одной стороны, позволит отсечь от алкогольной продукции несовершеннолетних, с другой — позволит ограничить тех, кто чересчур налегает на выпивку во время матча. Если запрет на продажу пива на стадионах будет снят, и у сервиса появится заказчик, мы предложим свое технологическое решение.— Как биометрия используется в образовательной сфере?— Здесь есть множество применений. Например, мы прорабатываем сервис подтверждения личности по биометрии на онлайн-экзаменах — рассчитываем успеть к зимней сессии. Речь, само собой, о добровольном применении такого сервиса. Хотим выстроить процесс, чтобы студенты не зависели территориально от своего вуза и в то же время — чтобы ни у кого не было сомнений в достоверности результатов дистанционного экзамена.— Какие перспективы у этого пилота?— Сейчас мы работаем с несколькими вузами, но, конечно, хотели бы, чтобы это стало неким отраслевым стандартом.— Какие еще услуги смогут получать россияне с использованием биометрии?— Если смотреть на ближайшую перспективу — мы продолжаем развивать историю обслуживания в МФЦ без паспорта. Сервис уже работает в четырех регионах: Челябинская, Липецкая, Ленинградская и Нижегородская области. В ближайших планах — подключить Санкт-Петербург и Чукотку. Сейчас речь именно про идентификацию через терминал в "окошке" у сотрудника. Мы же решили пойти дальше и разместить в МФЦ стойки самообслуживания по биометрии. То есть подтвердить личность и получить услугу можно будет вообще без взаимодействия со специалистом. Это совершенно новый сервис. Планируем запустить такой пилотный проект в этом году. Посмотрим, насколько востребован будет этот формат обслуживания.— И какие еще процессы биометрия позволяет упростить?— Приведу в пример отличный сервис — "Старт бизнеса онлайн". Россияне с помощью биометрии могут открыть бизнес без посещения налоговой – всего за несколько часов официально регистрируется юридическое лицо, прошедшее все проверки госорганов. Сама регистрация уже полностью перенесена в мобильное приложение, где вы получаете электронную подпись, открываете счета в банке и налоговой, а также запускаете все процессы, связанные с электронным документооборотом. И все. Когда я рассказываю об этом на международных конференциях, мне не верят. На это реагируют словами: "Это просто история из будущего, таких сервисов не бывает. Мы об этом поговорим через пять лет".— Вы можете продавать свои технологические решения в другие страны?— Мы работаем с дружественными странами через институт "цифровых атташе". Это важная инициатива правительства, которая помогает продвигать российские ИТ-продукты на внешних рынках. У нас есть готовые конкурентные решения, выстроены бизнес-процессы, сформирована линейка сервисов. Видим большой интерес к нашей отрасли со стороны зарубежных партнеров.

https://ria.ru/20250916/biometriya-2042138945.html

https://ria.ru/20250901/biometriya-2038741672.html

https://ria.ru/20250904/moskva-2039630341.html

https://ria.ru/20250821/biometriya-2036720826.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, интервью - авторы, технологии, россия, биометрия