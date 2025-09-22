https://ria.ru/20250922/posol-2043441181.html
Посол России рассказал, чем опасны заявления Польши о ядерном потенциале
Посол России рассказал, чем опасны заявления Польши о ядерном потенциале - РИА Новости, 22.09.2025
Посол России рассказал, чем опасны заявления Польши о ядерном потенциале
Заявления Польши о стремлении иметь собственный ядерный потенциал чреваты сползанием мира к опасной черте, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заявления Польши о стремлении иметь собственный ядерный потенциал чреваты сползанием мира к опасной черте, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. "Не могу не упомянуть и о крайне тревожных тенденциях в ряде стран НАТО в отношении ядерного оружия. Так, президент Польши Кароль Навроцкий недавно выступил с заявлением о необходимости для его страны "иметь собственный ядерный потенциал" в рамках совместных ядерных миссий альянса", - сказал он в интервью агентству. О готовности разместить у себя ядерное оружие в последние месяцы заявляют в Литве, напомнил Гончар. "Президент Франции вбросил мысль о развертывании "ядерного зонтика" над европейскими членами альянса, чтобы не зависеть от перепадов настроения американцев. В Германии оживились рискованные дискуссии на эти темы. Все это чревато сползанием мира к опасной черте", - указал дипломат.
Посол России рассказал, чем опасны заявления Польши о ядерном потенциале
