Посол России высказался о призывах к созданию бесполетной зоны над Украиной

в мире

украина

россия

брюссель

радослав сикорский

нато

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Призывы к созданию бесполетной зоны над Украиной являются прямым подстрекательством к военному столкновению НАТО и России, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. "Очевидно, что подобная линия поведения будет только усиливать конфронтационный заряд на восточных границах альянса. Видим, что уже сейчас наиболее горячие головы пробрасывают идею не ограничиваться мониторингом ситуации в воздухе и на земле на восточных рубежах, но и создать бесполетную зону на Украине, а над ее территорией сбивать силами НАТО российские беспилотники", - сказал он в интервью агентству. "Как вы понимаете, это – прямое подстрекательство к военному столкновению альянса с Россией. Остается надеяться, что в Брюсселе все же хватит здравого смысла, чтобы не допустить перерастания нынешней и так накаленной ситуации во что-то худшее", - подчеркнул дипломат. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский ранее на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы российского происхождения которых не было предоставлено, заявил, что вопрос введения бесполетной зоны над Украиной стоит обдумать, но принять такое решение Польша может только вместе с союзниками.

