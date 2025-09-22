Рейтинг@Mail.ru
Посол России высказался о призывах к созданию бесполетной зоны над Украиной - РИА Новости, 22.09.2025
08:06 22.09.2025
Посол России высказался о призывах к созданию бесполетной зоны над Украиной
в мире
украина
россия
брюссель
радослав сикорский
нато
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Призывы к созданию бесполетной зоны над Украиной являются прямым подстрекательством к военному столкновению НАТО и России, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. "Очевидно, что подобная линия поведения будет только усиливать конфронтационный заряд на восточных границах альянса. Видим, что уже сейчас наиболее горячие головы пробрасывают идею не ограничиваться мониторингом ситуации в воздухе и на земле на восточных рубежах, но и создать бесполетную зону на Украине, а над ее территорией сбивать силами НАТО российские беспилотники", - сказал он в интервью агентству. "Как вы понимаете, это – прямое подстрекательство к военному столкновению альянса с Россией. Остается надеяться, что в Брюсселе все же хватит здравого смысла, чтобы не допустить перерастания нынешней и так накаленной ситуации во что-то худшее", - подчеркнул дипломат. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский ранее на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы российского происхождения которых не было предоставлено, заявил, что вопрос введения бесполетной зоны над Украиной стоит обдумать, но принять такое решение Польша может только вместе с союзниками.
украина
россия
брюссель
в мире, украина, россия, брюссель, радослав сикорский, нато
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Радослав Сикорский, НАТО
© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Призывы к созданию бесполетной зоны над Украиной являются прямым подстрекательством к военному столкновению НАТО и России, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар.
"Очевидно, что подобная линия поведения будет только усиливать конфронтационный заряд на восточных границах альянса. Видим, что уже сейчас наиболее горячие головы пробрасывают идею не ограничиваться мониторингом ситуации в воздухе и на земле на восточных рубежах, но и создать бесполетную зону на Украине, а над ее территорией сбивать силами НАТО российские беспилотники", - сказал он в интервью агентству.
В миреУкраинаРоссияБрюссельРадослав СикорскийНАТО
 
 
