Политолог прокомментировал признание Палестины западными странами

Политолог прокомментировал признание Палестины западными странами - РИА Новости, 22.09.2025

Политолог прокомментировал признание Палестины западными странами

Признание государства Палестины западными странами должно выйти за границы символических жестов, необходимо принятие действенных мер, включая применение санкций РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:15:00+03:00

2025-09-22T12:15:00+03:00

2025-09-22T18:23:00+03:00

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости, Прохор Доренко. Признание государства Палестины западными странами должно выйти за границы символических жестов, необходимо принятие действенных мер, включая применение санкций в отношении Израиля в целях обязать его выполнять условия мирного урегулирования, выразил мнение в беседе с РИА Новости палестинский политолог Исмат Мансур. "На Западе убедились, что в Израиле отсутствует правительство, которое было бы заинтересовано в двугосударственном решении конфликта. Напротив, правящая коалиция (во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху - ред.) подрывает принципы мирного урегулирования", - сказал он. По словам Мансура, необходимо оказать поддержку Палестинской национальной администрации и оказать санкционное давление на Израиль для успешного завершения мирного процесса. "Чтобы признание Палестины увенчалось успехом в практической плоскости, требуется следовать двум курсам: во-первых, поддержать Палестинскую национальную администрацию и ее государственные институты, а во-вторых применить санкции в отношении Израиля, чтобы принудить его выполнить условия по решению о двух государствах. В противном случае подобные признания будут носить лишь символический характер", - добавил он. Собеседник агентства также отметил, что не стоит забывать в этом вопросе о роли США, ключевого партнера Израиля на Ближнем Востоке. "Все эти действия не окажут значительного эффекта, если Израиль продолжит творить бесчинства в регионе при прямой политической и военной поддержке Вашингтона", - подчеркнул он. При этом, несмотря на продолжающуюся войну в секторе Газа, считает эксперт, западные страны демонстрируют свое бессилие в ее прекращении и принимают демонстративные меры. "Есть опасения, что признание Палестины со стороны западных стран будет только демонстративным, чтобы очистить свою совесть после поддержки Израиля в геноциде палестинского народа. Видимо, на Западе посчитали, что признание будет самым простым вариантом, но это не освобождает от ответственности за бездействие во время каждодневных преступлений в Газе", - заключил Исмат Мансур. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Государство Палестина до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

