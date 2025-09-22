Рейтинг@Mail.ru
Политолог прокомментировал признание Палестины западными странами - РИА Новости, 22.09.2025
12:15 22.09.2025 (обновлено: 18:23 22.09.2025)
Политолог прокомментировал признание Палестины западными странами
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости, Прохор Доренко. Признание государства Палестины западными странами должно выйти за границы символических жестов, необходимо принятие действенных мер, включая применение санкций в отношении Израиля в целях обязать его выполнять условия мирного урегулирования, выразил мнение в беседе с РИА Новости палестинский политолог Исмат Мансур. "На Западе убедились, что в Израиле отсутствует правительство, которое было бы заинтересовано в двугосударственном решении конфликта. Напротив, правящая коалиция (во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху - ред.) подрывает принципы мирного урегулирования", - сказал он. По словам Мансура, необходимо оказать поддержку Палестинской национальной администрации и оказать санкционное давление на Израиль для успешного завершения мирного процесса. "Чтобы признание Палестины увенчалось успехом в практической плоскости, требуется следовать двум курсам: во-первых, поддержать Палестинскую национальную администрацию и ее государственные институты, а во-вторых применить санкции в отношении Израиля, чтобы принудить его выполнить условия по решению о двух государствах. В противном случае подобные признания будут носить лишь символический характер", - добавил он. Собеседник агентства также отметил, что не стоит забывать в этом вопросе о роли США, ключевого партнера Израиля на Ближнем Востоке. "Все эти действия не окажут значительного эффекта, если Израиль продолжит творить бесчинства в регионе при прямой политической и военной поддержке Вашингтона", - подчеркнул он. При этом, несмотря на продолжающуюся войну в секторе Газа, считает эксперт, западные страны демонстрируют свое бессилие в ее прекращении и принимают демонстративные меры. "Есть опасения, что признание Палестины со стороны западных стран будет только демонстративным, чтобы очистить свою совесть после поддержки Израиля в геноциде палестинского народа. Видимо, на Западе посчитали, что признание будет самым простым вариантом, но это не освобождает от ответственности за бездействие во время каждодневных преступлений в Газе", - заключил Исмат Мансур. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Государство Палестина до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
© Getty Images / Anadolu/Rasid Necati AslimФлаг Палестины у здания палестинской миссии в Великобритании после церемонии поднятия флага в честь признания палестинского государства Великобританией. 22 сентября 2025
Флаг Палестины у здания палестинской миссии в Великобритании после церемонии поднятия флага в честь признания палестинского государства Великобританией. 22 сентября 2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости, Прохор Доренко. Признание государства Палестины западными странами должно выйти за границы символических жестов, необходимо принятие действенных мер, включая применение санкций в отношении Израиля в целях обязать его выполнять условия мирного урегулирования, выразил мнение в беседе с РИА Новости палестинский политолог Исмат Мансур.
"На Западе убедились, что в Израиле отсутствует правительство, которое было бы заинтересовано в двугосударственном решении конфликта. Напротив, правящая коалиция (во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху - ред.) подрывает принципы мирного урегулирования", - сказал он.
Палестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Врач из Газы рассказал о жизни в секторе
Вчера, 11:47
По словам Мансура, необходимо оказать поддержку Палестинской национальной администрации и оказать санкционное давление на Израиль для успешного завершения мирного процесса.
"Чтобы признание Палестины увенчалось успехом в практической плоскости, требуется следовать двум курсам: во-первых, поддержать Палестинскую национальную администрацию и ее государственные институты, а во-вторых применить санкции в отношении Израиля, чтобы принудить его выполнить условия по решению о двух государствах. В противном случае подобные признания будут носить лишь символический характер", - добавил он.
Собеседник агентства также отметил, что не стоит забывать в этом вопросе о роли США, ключевого партнера Израиля на Ближнем Востоке. "Все эти действия не окажут значительного эффекта, если Израиль продолжит творить бесчинства в регионе при прямой политической и военной поддержке Вашингтона", - подчеркнул он.
При этом, несмотря на продолжающуюся войну в секторе Газа, считает эксперт, западные страны демонстрируют свое бессилие в ее прекращении и принимают демонстративные меры.
"Есть опасения, что признание Палестины со стороны западных стран будет только демонстративным, чтобы очистить свою совесть после поддержки Израиля в геноциде палестинского народа. Видимо, на Западе посчитали, что признание будет самым простым вариантом, но это не освобождает от ответственности за бездействие во время каждодневных преступлений в Газе", - заключил Исмат Мансур.
В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
Государство Палестина до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
