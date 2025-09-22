https://ria.ru/20250922/podmoskove-2043605629.html
Порядка 3,7 млн человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Около 3,7 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профилактические осмотры с начала года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. На еженедельном совещании главы региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили, как в регионе реализуется профилактическая кампания. "Увеличение продолжительности жизни – государственный приоритет, одна из национальных целей развития, поставленных нашим президентом. Продолжительность жизни зависит в том числе от того, как часто, с какой регулярностью люди разных возрастов проходят диспансеризацию. Это очень важный процесс и важно, чтобы человек не сталкивался с какими-либо барьерами, препятствиями при ее прохождении", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба. В 2025 году в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров впервые выявили заболевания у более чем 104 тысяч человек. В частности, больше всего зафиксировано болезней системы кровообращения, органов пищеварения, органов дыхания, злокачественных новообразований, а также сахарный диабет. По словам зампреда правительства Московской области – министра здравоохранения региона Максима Забелина, охват профилактических мероприятий растет ежегодно. "Увеличивается и спектр исследований, добавляются новые виды диспансеризации. Например, углубленная диспансеризация лиц, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Появилась диспансеризация репродуктивного здоровья", – отметил Забелин. Так, диспансеризацию можно пройти по месту работы или учебы, даже не будучи прикрепленным к поликлинике. В этом году появилась возможность проводить диспансеризацию для студентов, а также организовывать осмотры и вакцинацию в клубах "Активное долголетие" для жителей старшего возраста. Проверить здоровье можно в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах, медицинских мобильных комплексах (в последних двух доступен первый этап диспансеризации), в стационаре (для маломобильных жителей). Также в медучреждениях региона регулярно организовывают "Единый день диспансеризации" и "Семейный день диспансеризации", в рамках которых можно за несколько часов выполнить комплексное обследование организма. Запись на диспансеризацию и профосмотры осуществляется на регпортале "Здоровье", через в телеграме, инфомат в поликлинике, по номеру телефона 122 или в приложении Добродел. Кроме этого, в личном кабинете на региональном портале госуслуг доступно получение маршрутного листа и заполнение анкеты пациента. Также без визита в поликлинику можно завершить первый этап диспансеризации – в формате телемедицинской консультации – почти 47 тысяч человек воспользовались этой услугой в текущем году. "Совместной задачей системы здравоохранения и наших муниципалитетов является создание условий для прохождения профилактики – для детей и студентов в образовательных организациях, для работающих граждан – рядом с местом работы. Мы работаем по субботам, делаем различные выездные акции, проводим диспансеризацию в наших парках, торговых центрах, активно используем мобильные комплексы. За текущий год у нас осмотрено более 100 тысяч человек в передвижных медицинских модулях", – подчеркнул Забелин. Особое внимание уделяется здоровью детей, отмечают в пресс-службе. Так, профилактические осмотры и вакцинация организованы на базе школ и детских садов, медкабинеты оснащены АРМ (автоматизированное рабочее место врача – это специализированное программное обеспечение). Мобильный комплекс НИКИ детства выезжает в отдаленные территории – за восемь месяцев 2025 года выполнили 97 выездов в 40 населенных пунктов, специалисты осмотрели более 6 тысяч детей, 195 из которых своевременно направили на госпитализацию. На сегодняшний день профилактические осмотры прошли свыше 980 тысяч ребят.
