Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства
2025-09-22T12:52:00+03:00
2025-09-22T12:52:00+03:00
2025-09-22T13:21:00+03:00
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минобороны РФ категорически опровергло обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наше министерство обороны категорически опровергло эти заявления. Более того, в заявлениях наших военных была дана отсылка на средства объективного контроля", - сказал Песков журналистам. Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
