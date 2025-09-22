https://ria.ru/20250922/peskov-2043496540.html

Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минобороны РФ категорически опровергло обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наше министерство обороны категорически опровергло эти заявления. Более того, в заявлениях наших военных была дана отсылка на средства объективного контроля", - сказал Песков журналистам. ​Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.

