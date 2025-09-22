https://ria.ru/20250922/peskov-2043495842.html
ВС России действуют в рамках международных правил, заявил Песков
ВС России действуют в рамках международных правил, заявил Песков - РИА Новости, 22.09.2025
ВС России действуют в рамках международных правил, заявил Песков
Российские военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе это касается полетов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе это касается полетов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе касающихся полетов", - сказал Песков журналистам.
