Рейтинг@Mail.ru
Россиянам сообщили, кому увеличат пенсии с 1 октября - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/pensii-2043416550.html
Россиянам сообщили, кому увеличат пенсии с 1 октября
Россиянам сообщили, кому увеличат пенсии с 1 октября - РИА Новости, 22.09.2025
Россиянам сообщили, кому увеличат пенсии с 1 октября
Об увеличении пенсионных выплат некоторым категориям россиян с 1 октября агентству “Прайм” рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T03:18:00+03:00
2025-09-22T03:18:00+03:00
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
экономика
пенсия
пенсионеры
пенсии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039348465_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_c2394db3387403b5c0a613ed2e30526e.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Об увеличении пенсионных выплат некоторым категориям россиян с 1 октября агентству “Прайм” рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Он сообщил, что пенсия военных и бывших сотрудников силовых ведомств с начала октября будет увеличена на 7,6%. “Это связано с ростом денежного довольствия действующих сотрудников, на основе которого рассчитываются государственные пенсии”, — пояснил юрист.Кроме того, увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии в октябре начнут получать пенсионеры, отметившие в сентябре 80-летие. Эта сумма составит 8907,70 рублей. Вместе с надбавкой за уход общая прибавка превысит 10 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250921/doplaty-2043276785.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039348465_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_8b0240381ac78a04c70228301b1cc712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), экономика, пенсия, пенсионеры, пенсии
Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Экономика, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Россиянам сообщили, кому увеличат пенсии с 1 октября

Юрист Виноградов: пенсии военных и бывших силовиков с 1 октября вырастут на 7,6%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПожилые люди в парке
Пожилые люди в парке - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Пожилые люди в парке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Об увеличении пенсионных выплат некоторым категориям россиян с 1 октября агентству “Прайм” рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Он сообщил, что пенсия военных и бывших сотрудников силовых ведомств с начала октября будет увеличена на 7,6%.
«
“Это связано с ростом денежного довольствия действующих сотрудников, на основе которого рассчитываются государственные пенсии”, — пояснил юрист.
Кроме того, увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии в октябре начнут получать пенсионеры, отметившие в сентябре 80-летие. Эта сумма составит 8907,70 рублей. Вместе с надбавкой за уход общая прибавка превысит 10 тысяч рублей.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Эксперт рассказал о доплатах пенсионерам к 1 октября
Вчера, 03:18
 
Вадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)ЭкономикаПенсияПенсионерыПенсии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала