Россиянам сообщили, кому увеличат пенсии с 1 октября

Об увеличении пенсионных выплат некоторым категориям россиян с 1 октября агентству "Прайм" рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Об увеличении пенсионных выплат некоторым категориям россиян с 1 октября агентству “Прайм” рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Он сообщил, что пенсия военных и бывших сотрудников силовых ведомств с начала октября будет увеличена на 7,6%. “Это связано с ростом денежного довольствия действующих сотрудников, на основе которого рассчитываются государственные пенсии”, — пояснил юрист.Кроме того, увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии в октябре начнут получать пенсионеры, отметившие в сентябре 80-летие. Эта сумма составит 8907,70 рублей. Вместе с надбавкой за уход общая прибавка превысит 10 тысяч рублей.

