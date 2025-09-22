Ким Чен Ын заявил о подъеме патриотических настроений в КНДР
ЦТАК: участие КНДР в освобождении Курской области подняло патриотизм в стране
СЕУЛ, 22 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал, что информация о героизме бойцов КНДР, участвовавших в операции по освобождению Курской области РФ, вызвала в КНДР широкий подъём патриотических настроений и массовую волну благотворительности в отношении семей пострадавших и раненых, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"После того, как была передана героическая слава наших бойцов зарубежных оперативных подразделений, участвовавших в операции освобождения Курской области Российской Федерации, массовый героизм стал господствовать во всём обществе, среди юношей и молодёжи беспрецедентно поднялся порыв записываться в армию", - заявил Ким ЧенЫн в речи на тринадцатой сессии ВНС четырнадцатого созыва.
Уточняется, что тысячи граждан стали жертвовать средства для поддержки участников зарубежных операций и семей погибших. С 22 августа по настоящее время, менее чем за месяц, десятки тысяч работников, служащих и жителей внесли значительные пожертвования на строительство музея и памятника боевым заслугам, а также на обеспечение жизни семей павших героев. Среди жертвователей, в том числе, почётные инвалиды войны, колхозники, учёные и домохозяйки.
Ким Чен Ын подчеркнул, что забота о ветеранах и семьях погибших - "целиком ответственность партии и государства". Он распорядился возвратить пожертвования самим гражданам, искренне поблагодарил их от имени правительства республики и поручил широко освещать такие поступки.
"Такие поступки в полной мере демонстрируют присущие нашему народу добродетели и высокую нравственность, истинное состояние и мощь прочности и сплочённости нашего общества", - цитирует лидера КНДР ЦТАК.
От имени правительства страны Ким Чен Ын выразил благодарность добровольцам и жертвователям, отметив, что их пример стал свидетельством единства и моральной силы народа.
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также уточняла, что корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
