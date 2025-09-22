Рейтинг@Mail.ru
Бахрушинский музей открыл в Париже выставку о русском авангарде - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
19:19 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/parizh-2043579826.html
Бахрушинский музей открыл в Париже выставку о русском авангарде
Бахрушинский музей открыл в Париже выставку о русском авангарде - РИА Новости, 22.09.2025
Бахрушинский музей открыл в Париже выставку о русском авангарде
Выставку Бахрушинского театрального музея "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" представили в Российском духовно-культурном православном центре в... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T19:19:00+03:00
2025-09-22T19:19:00+03:00
музейные маршруты россии
музеи
париж
россия
франция
живопись
театральный музей имени бахрушина
кристина трубинова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043580998_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_354758dd846903934a0e3797b943528b.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Выставку Бахрушинского театрального музея "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" представили в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, она будет доступна для посетителей до 2 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "Двадцатого сентября в Российском духовно-культурном православном центре в Париже Бахрушинский театральный музей открыл масштабный проект "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" в рамках программы Дней европейского наследия. На выставке представлено уникальное собрание театральных работ отечественных художников-авангардистов - от первых экспериментов до признанных шедевров", - говорится в сообщении. По словам гендиректора музея Кристины Трубиновой, выставка "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" дает возможность подчеркнуть, что наследие Бахрушинского театрального музея продолжает вдохновлять и находит отклик далеко за пределами России, а идеи художников начала ХХ века звучат современно и открывают пространство для диалога культур. "Мы, как один из лидеров музейной культурной дипломатии, рады сообщить, что выставка проходит в рамках Дней европейского наследия. Это не первый наш проект, включённый в крупные международные программы: так, в июне этого года Бахрушинский стал первым отечественным музеем, вошедшим в программу Авиньонского театрального фестиваля", - приводятся ее слова. Как отметила руководитель Российского духовно-культурного православного центра Анна Котлова, это уже шестой по счету культурный проект мирового уровня, подготовленный Государственным центральным театральным музеем имени Бахрушина в партнерстве с Российским духовно-культурным православным центр в Париже. "Убеждены, что в Париже, как ни в одном другом городе мира, с повышенным интересом будет встречена экспозиция, посвященная взгляду выдающихся художников русского авангарда на театр", - приводятся ее слова. Так, экспозиция охватывает период 1910-1925 годов. Посетители увидят, как идеи, некогда чуждые "законам сцены", стали частью театральной традиции и оказали влияние на её дальнейшее развитие. Как уточняет пресс-служба, выставка включает девять разделов и более 100 экспонатов из коллекции Бахрушинского музея. Гости смогут познакомиться с работами Николая Сапунова, Владимира Татлина и Александры Экстер. Кроме того, в экспозиции представлены работы Казимира Малевича, в том числе супрематические костюмы для оперы "Победа над солнцем", а также эскизы декораций и костюмов к постановкам "Жизнь за царя" Михаила Глинки, "Фамира-Кифаред" Иннокентия Анненского, "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира, футуристической опере "Победа над солнцем" Велимира Хлебникова и Михаила Матюшина, "Летучему голландцу" Рихарда Вагнера и многим другим. Завершает экспозицию раздел, посвящённый проектам Эля Лисицкого, включая его знаменитый чертёж "круглого театра". Выставка "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" продлится в Российском духовно-культурном православном центре в Париже с 20 сентября до 2 ноября 2025 года.
https://ria.ru/20250819/muzey-2036377437.html
париж
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043580998_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f086bfef5c7667812f62dc767d8d70a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
музеи, париж, россия, франция, живопись, театральный музей имени бахрушина, кристина трубинова, казимир малевич, искусство
Музейные маршруты России, Музеи, Париж, Россия, Франция, Живопись, Театральный музей имени Бахрушина, Кристина Трубинова, Казимир Малевич, Искусство
Бахрушинский музей открыл в Париже выставку о русском авангарде

Выставку Бахрушинского музея "Премьеры русского авангарда" представили в Париже

© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Выставка "Премьеры русского авангарда"
Выставка Премьеры русского авангарда - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
Выставка "Премьеры русского авангарда". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Выставку Бахрушинского театрального музея "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" представили в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, она будет доступна для посетителей до 2 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Выставка "Премьеры русского авангарда"
Выставка Премьеры русского авангарда
Выставка "Премьеры русского авангарда"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 2
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Выставка "Премьеры русского авангарда"
Выставка Премьеры русского авангарда
Выставка "Премьеры русского авангарда"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 2
Выставка "Премьеры русского авангарда"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 2
Выставка "Премьеры русского авангарда"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 2
"Двадцатого сентября в Российском духовно-культурном православном центре в Париже Бахрушинский театральный музей открыл масштабный проект "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" в рамках программы Дней европейского наследия. На выставке представлено уникальное собрание театральных работ отечественных художников-авангардистов - от первых экспериментов до признанных шедевров", - говорится в сообщении.
По словам гендиректора музея Кристины Трубиновой, выставка "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" дает возможность подчеркнуть, что наследие Бахрушинского театрального музея продолжает вдохновлять и находит отклик далеко за пределами России, а идеи художников начала ХХ века звучат современно и открывают пространство для диалога культур.
"Мы, как один из лидеров музейной культурной дипломатии, рады сообщить, что выставка проходит в рамках Дней европейского наследия. Это не первый наш проект, включённый в крупные международные программы: так, в июне этого года Бахрушинский стал первым отечественным музеем, вошедшим в программу Авиньонского театрального фестиваля", - приводятся ее слова.
Как отметила руководитель Российского духовно-культурного православного центра Анна Котлова, это уже шестой по счету культурный проект мирового уровня, подготовленный Государственным центральным театральным музеем имени Бахрушина в партнерстве с Российским духовно-культурным православным центр в Париже.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Выставка "Премьеры русского авангарда"
Выставка Премьеры русского авангарда
Выставка "Премьеры русского авангарда"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 2
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Выставка "Премьеры русского авангарда"
Выставка Премьеры русского авангарда
Выставка "Премьеры русского авангарда"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 2
Выставка "Премьеры русского авангарда"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 2
Выставка "Премьеры русского авангарда"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 2
"Убеждены, что в Париже, как ни в одном другом городе мира, с повышенным интересом будет встречена экспозиция, посвященная взгляду выдающихся художников русского авангарда на театр", - приводятся ее слова.
Так, экспозиция охватывает период 1910-1925 годов. Посетители увидят, как идеи, некогда чуждые "законам сцены", стали частью театральной традиции и оказали влияние на её дальнейшее развитие.
Как уточняет пресс-служба, выставка включает девять разделов и более 100 экспонатов из коллекции Бахрушинского музея. Гости смогут познакомиться с работами Николая Сапунова, Владимира Татлина и Александры Экстер.
Кроме того, в экспозиции представлены работы Казимира Малевича, в том числе супрематические костюмы для оперы "Победа над солнцем", а также эскизы декораций и костюмов к постановкам "Жизнь за царя" Михаила Глинки, "Фамира-Кифаред" Иннокентия Анненского, "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира, футуристической опере "Победа над солнцем" Велимира Хлебникова и Михаила Матюшина, "Летучему голландцу" Рихарда Вагнера и многим другим.
Завершает экспозицию раздел, посвящённый проектам Эля Лисицкого, включая его знаменитый чертёж "круглого театра".
Выставка "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" продлится в Российском духовно-культурном православном центре в Париже с 20 сентября до 2 ноября 2025 года.
Выставка Плисецкая. Полюс магии - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Бахрушинский музей открыл в Казани выставку к 100-летию балерины Плисецкой
19 августа, 18:59
 
Музейные маршруты РоссииМузеиПарижРоссияФранцияЖивописьТеатральный музей имени БахрушинаКристина ТрубиноваКазимир МалевичИскусство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала