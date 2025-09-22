https://ria.ru/20250922/parizh-2043579826.html

Бахрушинский музей открыл в Париже выставку о русском авангарде

2025-09-22T19:19:00+03:00

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Выставку Бахрушинского театрального музея "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" представили в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, она будет доступна для посетителей до 2 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "Двадцатого сентября в Российском духовно-культурном православном центре в Париже Бахрушинский театральный музей открыл масштабный проект "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" в рамках программы Дней европейского наследия. На выставке представлено уникальное собрание театральных работ отечественных художников-авангардистов - от первых экспериментов до признанных шедевров", - говорится в сообщении. По словам гендиректора музея Кристины Трубиновой, выставка "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" дает возможность подчеркнуть, что наследие Бахрушинского театрального музея продолжает вдохновлять и находит отклик далеко за пределами России, а идеи художников начала ХХ века звучат современно и открывают пространство для диалога культур. "Мы, как один из лидеров музейной культурной дипломатии, рады сообщить, что выставка проходит в рамках Дней европейского наследия. Это не первый наш проект, включённый в крупные международные программы: так, в июне этого года Бахрушинский стал первым отечественным музеем, вошедшим в программу Авиньонского театрального фестиваля", - приводятся ее слова. Как отметила руководитель Российского духовно-культурного православного центра Анна Котлова, это уже шестой по счету культурный проект мирового уровня, подготовленный Государственным центральным театральным музеем имени Бахрушина в партнерстве с Российским духовно-культурным православным центр в Париже. "Убеждены, что в Париже, как ни в одном другом городе мира, с повышенным интересом будет встречена экспозиция, посвященная взгляду выдающихся художников русского авангарда на театр", - приводятся ее слова. Так, экспозиция охватывает период 1910-1925 годов. Посетители увидят, как идеи, некогда чуждые "законам сцены", стали частью театральной традиции и оказали влияние на её дальнейшее развитие. Как уточняет пресс-служба, выставка включает девять разделов и более 100 экспонатов из коллекции Бахрушинского музея. Гости смогут познакомиться с работами Николая Сапунова, Владимира Татлина и Александры Экстер. Кроме того, в экспозиции представлены работы Казимира Малевича, в том числе супрематические костюмы для оперы "Победа над солнцем", а также эскизы декораций и костюмов к постановкам "Жизнь за царя" Михаила Глинки, "Фамира-Кифаред" Иннокентия Анненского, "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира, футуристической опере "Победа над солнцем" Велимира Хлебникова и Михаила Матюшина, "Летучему голландцу" Рихарда Вагнера и многим другим. Завершает экспозицию раздел, посвящённый проектам Эля Лисицкого, включая его знаменитый чертёж "круглого театра". Выставка "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" продлится в Российском духовно-культурном православном центре в Париже с 20 сентября до 2 ноября 2025 года.

