Бахрушинский музей открыл в Париже выставку о русском авангарде
Выставку Бахрушинского музея "Премьеры русского авангарда" представили в Париже
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Выставка "Премьеры русского авангарда"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
Выставка "Премьеры русского авангарда". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Выставку Бахрушинского театрального музея "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" представили в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, она будет доступна для посетителей до 2 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Выставка "Премьеры русского авангарда"
Выставка "Премьеры русского авангарда"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 2
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Выставка "Премьеры русского авангарда"
Выставка "Премьеры русского авангарда"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 2
Выставка "Премьеры русского авангарда"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 2
Выставка "Премьеры русского авангарда"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 2
"Двадцатого сентября в Российском духовно-культурном православном центре в Париже Бахрушинский театральный музей открыл масштабный проект "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" в рамках программы Дней европейского наследия. На выставке представлено уникальное собрание театральных работ отечественных художников-авангардистов - от первых экспериментов до признанных шедевров", - говорится в сообщении.
По словам гендиректора музея Кристины Трубиновой, выставка "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" дает возможность подчеркнуть, что наследие Бахрушинского театрального музея продолжает вдохновлять и находит отклик далеко за пределами России, а идеи художников начала ХХ века звучат современно и открывают пространство для диалога культур.
"Мы, как один из лидеров музейной культурной дипломатии, рады сообщить, что выставка проходит в рамках Дней европейского наследия. Это не первый наш проект, включённый в крупные международные программы: так, в июне этого года Бахрушинский стал первым отечественным музеем, вошедшим в программу Авиньонского театрального фестиваля", - приводятся ее слова.
Как отметила руководитель Российского духовно-культурного православного центра Анна Котлова, это уже шестой по счету культурный проект мирового уровня, подготовленный Государственным центральным театральным музеем имени Бахрушина в партнерстве с Российским духовно-культурным православным центр в Париже.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Выставка "Премьеры русского авангарда"
Выставка "Премьеры русского авангарда"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 2
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Выставка "Премьеры русского авангарда"
Выставка "Премьеры русского авангарда"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 2
Выставка "Премьеры русского авангарда"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 2
Выставка "Премьеры русского авангарда"
© Фото : Предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 2
"Убеждены, что в Париже, как ни в одном другом городе мира, с повышенным интересом будет встречена экспозиция, посвященная взгляду выдающихся художников русского авангарда на театр", - приводятся ее слова.
Так, экспозиция охватывает период 1910-1925 годов. Посетители увидят, как идеи, некогда чуждые "законам сцены", стали частью театральной традиции и оказали влияние на её дальнейшее развитие.
Как уточняет пресс-служба, выставка включает девять разделов и более 100 экспонатов из коллекции Бахрушинского музея. Гости смогут познакомиться с работами Николая Сапунова, Владимира Татлина и Александры Экстер.
Кроме того, в экспозиции представлены работы Казимира Малевича, в том числе супрематические костюмы для оперы "Победа над солнцем", а также эскизы декораций и костюмов к постановкам "Жизнь за царя" Михаила Глинки, "Фамира-Кифаред" Иннокентия Анненского, "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира, футуристической опере "Победа над солнцем" Велимира Хлебникова и Михаила Матюшина, "Летучему голландцу" Рихарда Вагнера и многим другим.
Завершает экспозицию раздел, посвящённый проектам Эля Лисицкого, включая его знаменитый чертёж "круглого театра".
Выставка "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" продлится в Российском духовно-культурном православном центре в Париже с 20 сентября до 2 ноября 2025 года.