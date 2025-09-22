Рейтинг@Mail.ru
Палестина призвала Израиль сесть за стол переговоров - РИА Новости, 22.09.2025
23:24 22.09.2025
Палестина призвала Израиль сесть за стол переговоров
Палестина призвала Израиль сесть за стол переговоров - РИА Новости, 22.09.2025
Палестина призвала Израиль сесть за стол переговоров
Палестина призывает Израиль сесть за стол переговоров для прекращения кровопролития и достижения мира в регионе, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас. РИА Новости, 22.09.2025
в мире
израиль
палестина
махмуд аббас
оон
КАИР, 22 сен - РИА Новости. Палестина призывает Израиль сесть за стол переговоров для прекращения кровопролития и достижения мира в регионе, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас. "Призываем Израиль немедленно сесть за стол переговоров для прекращения кровопролития и достижения справедливого и всеобъемлющего мира в регионе", - сказал Аббас в ходе выступления в режиме видеоконференции во время второго раунда конференции по палестинско-израильскому урегулированию, проходящей на полях высокой недели ГА ООН.
израиль
палестина
в мире, израиль, палестина, махмуд аббас, оон
В мире, Израиль, Палестина, Махмуд Аббас, ООН
Палестина призвала Израиль сесть за стол переговоров

Аббас призвал Израиль сесть за стол переговоров для прекращения кровопролития

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
КАИР, 22 сен - РИА Новости. Палестина призывает Израиль сесть за стол переговоров для прекращения кровопролития и достижения мира в регионе, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас.
"Призываем Израиль немедленно сесть за стол переговоров для прекращения кровопролития и достижения справедливого и всеобъемлющего мира в регионе", - сказал Аббас в ходе выступления в режиме видеоконференции во время второго раунда конференции по палестинско-израильскому урегулированию, проходящей на полях высокой недели ГА ООН.
В миреИзраильПалестинаМахмуд АббасООН
 
 
