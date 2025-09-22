Палестина призвала Израиль сесть за стол переговоров

https://ria.ru/20250922/palestina-2043629218.html

Палестина призывает Израиль сесть за стол переговоров для прекращения кровопролития и достижения мира в регионе, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас. РИА Новости, 22.09.2025

в мире

израиль

палестина

махмуд аббас

оон

КАИР, 22 сен - РИА Новости. Палестина призывает Израиль сесть за стол переговоров для прекращения кровопролития и достижения мира в регионе, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас. "Призываем Израиль немедленно сесть за стол переговоров для прекращения кровопролития и достижения справедливого и всеобъемлющего мира в регионе", - сказал Аббас в ходе выступления в режиме видеоконференции во время второго раунда конференции по палестинско-израильскому урегулированию, проходящей на полях высокой недели ГА ООН.

