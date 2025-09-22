https://ria.ru/20250922/palestina-2043629218.html
Палестина призвала Израиль сесть за стол переговоров
Палестина призывает Израиль сесть за стол переговоров для прекращения кровопролития и достижения мира в регионе, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас. РИА Новости, 22.09.2025
в мире
израиль
палестина
махмуд аббас
оон
КАИР, 22 сен - РИА Новости. Палестина призывает Израиль сесть за стол переговоров для прекращения кровопролития и достижения мира в регионе, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас. "Призываем Израиль немедленно сесть за стол переговоров для прекращения кровопролития и достижения справедливого и всеобъемлющего мира в регионе", - сказал Аббас в ходе выступления в режиме видеоконференции во время второго раунда конференции по палестинско-израильскому урегулированию, проходящей на полях высокой недели ГА ООН.
израиль
палестина
