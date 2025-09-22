https://ria.ru/20250922/palestina-2043627306.html
Макрон назвал условие открытия посольства Франции в Палестине
Макрон назвал условие открытия посольства Франции в Палестине - РИА Новости, 22.09.2025
Макрон назвал условие открытия посольства Франции в Палестине
Франция сможет открыть посольство в Палестине, когда все заложники в Газе будут освобождены и будет введено прекращение огня, заявил французский президент... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T22:58:00+03:00
2025-09-22T22:58:00+03:00
2025-09-22T22:58:00+03:00
в мире
франция
палестина
саудовская аравия
эммануэль макрон
махмуд аббас
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg
ООН, 22 сен - РИА Новости. Франция сможет открыть посольство в Палестине, когда все заложники в Газе будут освобождены и будет введено прекращение огня, заявил французский президент Эммануэль Макрон на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Президент Махмуд Аббас взял на себя обязательство сделать это. Он пообещал принцу Саудовской Аравии и мне лично исключить ХАМАС из управления Газой и всей палестинской территорией... Франция будет внимательно следить за полным выполнением этих обязательств. Именно в этих рамках я смогу принять решение об установлении посольства после того, как все заложники будут освобождены и будет установлено прекращение огня", - сказал он.
https://ria.ru/20250922/makron-2043625188.html
франция
палестина
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8cbd982c97a005cbdbb0a61b0ed2acff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, палестина, саудовская аравия, эммануэль макрон, махмуд аббас, оон, хамас
В мире, Франция, Палестина, Саудовская Аравия, Эммануэль Макрон, Махмуд Аббас, ООН, ХАМАС
Макрон назвал условие открытия посольства Франции в Палестине
Макрон: Франция откроет посольство в Палестине после прекращения огня