https://ria.ru/20250922/palestina-2043627306.html

Макрон назвал условие открытия посольства Франции в Палестине

Макрон назвал условие открытия посольства Франции в Палестине - РИА Новости, 22.09.2025

Макрон назвал условие открытия посольства Франции в Палестине

Франция сможет открыть посольство в Палестине, когда все заложники в Газе будут освобождены и будет введено прекращение огня, заявил французский президент... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T22:58:00+03:00

2025-09-22T22:58:00+03:00

2025-09-22T22:58:00+03:00

в мире

франция

палестина

саудовская аравия

эммануэль макрон

махмуд аббас

оон

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg

ООН, 22 сен - РИА Новости. Франция сможет открыть посольство в Палестине, когда все заложники в Газе будут освобождены и будет введено прекращение огня, заявил французский президент Эммануэль Макрон на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Президент Махмуд Аббас взял на себя обязательство сделать это. Он пообещал принцу Саудовской Аравии и мне лично исключить ХАМАС из управления Газой и всей палестинской территорией... Франция будет внимательно следить за полным выполнением этих обязательств. Именно в этих рамках я смогу принять решение об установлении посольства после того, как все заложники будут освобождены и будет установлено прекращение огня", - сказал он.

https://ria.ru/20250922/makron-2043625188.html

франция

палестина

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, палестина, саудовская аравия, эммануэль макрон, махмуд аббас, оон, хамас