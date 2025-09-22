Рейтинг@Mail.ru
Макрон назвал условие открытия посольства Франции в Палестине - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/palestina-2043627306.html
Макрон назвал условие открытия посольства Франции в Палестине
Макрон назвал условие открытия посольства Франции в Палестине - РИА Новости, 22.09.2025
Макрон назвал условие открытия посольства Франции в Палестине
Франция сможет открыть посольство в Палестине, когда все заложники в Газе будут освобождены и будет введено прекращение огня, заявил французский президент... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T22:58:00+03:00
2025-09-22T22:58:00+03:00
в мире
франция
палестина
саудовская аравия
эммануэль макрон
махмуд аббас
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg
ООН, 22 сен - РИА Новости. Франция сможет открыть посольство в Палестине, когда все заложники в Газе будут освобождены и будет введено прекращение огня, заявил французский президент Эммануэль Макрон на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Президент Махмуд Аббас взял на себя обязательство сделать это. Он пообещал принцу Саудовской Аравии и мне лично исключить ХАМАС из управления Газой и всей палестинской территорией... Франция будет внимательно следить за полным выполнением этих обязательств. Именно в этих рамках я смогу принять решение об установлении посольства после того, как все заложники будут освобождены и будет установлено прекращение огня", - сказал он.
https://ria.ru/20250922/makron-2043625188.html
франция
палестина
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8cbd982c97a005cbdbb0a61b0ed2acff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, палестина, саудовская аравия, эммануэль макрон, махмуд аббас, оон, хамас
В мире, Франция, Палестина, Саудовская Аравия, Эммануэль Макрон, Махмуд Аббас, ООН, ХАМАС
Макрон назвал условие открытия посольства Франции в Палестине

Макрон: Франция откроет посольство в Палестине после прекращения огня

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 22 сен - РИА Новости. Франция сможет открыть посольство в Палестине, когда все заложники в Газе будут освобождены и будет введено прекращение огня, заявил французский президент Эммануэль Макрон на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"Президент Махмуд Аббас взял на себя обязательство сделать это. Он пообещал принцу Саудовской Аравии и мне лично исключить ХАМАС из управления Газой и всей палестинской территорией... Франция будет внимательно следить за полным выполнением этих обязательств. Именно в этих рамках я смогу принять решение об установлении посольства после того, как все заложники будут освобождены и будет установлено прекращение огня", - сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Франция примет участие в миссии по стабилизации в Газе, заявил Макрон
Вчера, 22:37
 
В миреФранцияПалестинаСаудовская АравияЭммануэль МакронМахмуд АббасООНХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала