Франция признала палестинское государство

Палестинцы c флагами.
ООН, 22 сен — РИА Новости. Франция с понедельника признает палестинское государство, заявил президент Эммануэль Макрон.
"В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина", — сказал он на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Открытие там посольства станет возможным после прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников, отметил президент. Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации в Газе и совместно с Евросоюзом поддержать подготовку и оснащение палестинских сил безопасности, добавил Макрон. Он также призвал арабские и мусульманские страны признать Израиль и установить с ним нормальные отношения.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции сообщало, что десять стран намерены признать палестинское государство на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября.
Вслед за Франции о признании Палестины на Генассамблее ООН объявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер и премьер Люксембурга Люк Фриден.
Накануне о признании государства заявили:
- премьер-министр Канады Марк Карни;
- глава правительства Австралии Энтони Альбанезе и министр иностранных дел страны Пенни Вонг;
- премьер Великобритании Кир Стармер;
- министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел.
Что такое Палестина
В 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой на бывшей подмандатной британской территории должны были появиться два государства — еврейское и арабское. За этим последовала череда войн, по итогам которых Израиль захватил большую часть земель, включая Западный Иерусалим, предназначавшихся для палестинцев.
Согласно резолюции, около 55 процентов территории Палестины должны были отойти к еврейскому государству, 42 — к арабскому, а Иерусалим и Вифлеем стали бы нейтральными демилитаризованными территориями под контролем ООН. Таким образом, Израиль получал девять из шестнадцати районов некогда подмандатной Палестины. При этом арабское население региона было более многочисленным, чем еврейское.
Провозглашение независимости палестинского государства произошло только в 1988 году. Оно состоит из двух эксклавов — Западного берега реки Иордан и сектора Газа, разделенных территорией Израиля.
Первый из них частично контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй до 2023 года фактически находился под управлением движения ХАМАС, не подчиняющегося центральным палестинским властям.
До вчерашнего дня Палестину признавали 147 из 193 государств — членов ООН, в том числе Россия. Москва считает, что урегулирование на Ближнем Востоке возможно только на основе формулы Совбеза ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.