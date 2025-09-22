https://ria.ru/20250922/palestina-2043625593.html

Франция признала палестинское государство

ООН, 22 сен — РИА Новости. Франция с понедельника признает палестинское государство, заявил президент Эммануэль Макрон."В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина", — сказал он на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Открытие там посольства станет возможным после прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников, отметил президент. Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации в Газе и совместно с Евросоюзом поддержать подготовку и оснащение палестинских сил безопасности, добавил Макрон. Он также призвал арабские и мусульманские страны признать Израиль и установить с ним нормальные отношения.Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции сообщало, что десять стран намерены признать палестинское государство на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября.Вслед за Франции о признании Палестины на Генассамблее ООН объявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер и премьер Люксембурга Люк Фриден.Накануне о признании государства заявили:Что такое ПалестинаВ 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой на бывшей подмандатной британской территории должны были появиться два государства — еврейское и арабское. За этим последовала череда войн, по итогам которых Израиль захватил большую часть земель, включая Западный Иерусалим, предназначавшихся для палестинцев.Провозглашение независимости палестинского государства произошло только в 1988 году. Оно состоит из двух эксклавов — Западного берега реки Иордан и сектора Газа, разделенных территорией Израиля.Первый из них частично контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй до 2023 года фактически находился под управлением движения ХАМАС, не подчиняющегося центральным палестинским властям.До вчерашнего дня Палестину признавали 147 из 193 государств — членов ООН, в том числе Россия. Москва считает, что урегулирование на Ближнем Востоке возможно только на основе формулы Совбеза ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

