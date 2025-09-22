https://ria.ru/20250922/palestina-2043572659.html

"Награда за террор". Запад пытается остановить союзника США

Ведущие западные страны признали независимость Палестины, надеясь тем самым остановить войну в Газе. Однако власти Израиля верят, что США помогут им выдержать... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Ведущие западные страны признали независимость Палестины, надеясь тем самым остановить войну в Газе. Однако власти Израиля верят, что США помогут им выдержать международное давление, и уже строят планы полной ликвидации зачатков палестинской государственности. Что происходит на Ближнем Востоке — в материале РИА Новости.Терпение лопнулоВ минувшие выходные Канада, Австралия и Великобритания сделали заявления с интервалом в несколько минут. Чуть позже к ним присоединилась Португалия. На Генассамблее ООН о том же самом сообщили Франция, Монако, Люксембург, Мальта и Бельгия."Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян, <...> Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", — провозгласил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Глава правительства Канады Марк Карни высказался в том же духе.Президент Палестины Махмуд Аббас это приветствовал. Подтвердил приверженность обязательствам, взятым ранее, и подчеркнул, что сейчас в приоритете — прекращение войны в секторе Газа, освобождение заложников и заключенных, передача палестинскому государству всех полномочий, начало восстановления разрушенных населенных пунктов, "прекращение терроризма поселенцев".Напомним: летом лидеры ряда западных держав пообещали признать Палестину, если Израиль не прекратит войну в Газе и не запустит долгосрочный мирный процесс, ведущий к созданию палестинского государства. Однако в Тель-Авиве это отвергли. Там утверждали, что ХАМАС воспримет признание как награду за атаки на приграничные районы в октябре 2023-го."Нам предстоит бороться в ООН и на всех других площадках против лживой пропаганды, направленной против нас, и призывов к созданию палестинского государства, которое создаст угрозу нашему существованию и станет абсурдной наградой за террор" — так отреагировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху на нынешнее решение Запада.И пообещал ответные меры. Видимо, о них сообщит после обсуждения ситуации с Дональдом Трампом. Впрочем, министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир уже выразил намерение немедленно установить суверенитет на Западном берегу реки Иордан.Глава Госдепа Марко Рубио распорядился организовать дипломатическую кампанию против признания Палестины, пишет портал Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников и европейских дипломатов. Также издание отмечает, что Нетаньяху хочет добиться от Трампа разрешения на аннексию палестинских территорий.Лидер израильской оппозиции Яир Лапид назвал решение Британии, Австралии и Канады "плохим", но возложил ответственность за это и на действующее правительство Нетаньяху.От слов к делуПока все усилия по прекращению войны в Газе проваливаются. В частности, Израиль нанес ракетный удар по переговорной группе ХАМАС в Катаре и собирается полностью захватить Газу. После возобновления активных боевых действий поток беженцев из региона усилился.По данным Министерства здравоохранения Газы, в ходе продолжающейся почти два года войны инфраструктура разрушена, 65,2 тысячи человек убиты. Спецкомиссия ООН расценила все это как геноцид.Палестину уже признали почти три четверти из 193 государств ООН. Тем не менее нет ни согласованных границ, ни столицы, ни армии. Резолюции предполагали территорию на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме. Но Израиль, оккупировав как Западный берег, так и Газу, объявил весь Иерусалим собственной столицей.Звучат предложения о международных санкциях. "Надеемся, что наряду с признанием Палестины Великобритания и ЕС начнут вводить санкции и предпринимать другие меры в отношении Израиля", — сказал РИА Новости глава межпарламентской комиссии Турция — ЕС Исмаил Караель.Депутат турецкого парламента Хасан Туран считает, что без вывода израильских войск из сектора Газа и бесперебойных поставок туда гумпомощи признание независимости Палестины лишено всего смысла. "Запад говорит о палестинском государстве или только его руинах?" — задал он риторический вопрос.В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что палестино-израильский конфликт переживает самую острую и трагичную фазу."Мы остаемся приверженными к основополагающим резолюциям Совбеза ООН и остаемся приверженными международной позиции о возможности урегулирования палестино-израильской проблемы на базе двугосударственного подхода. Поэтому этот наш подход сохраняется, и мы исходим из того, что это единственно возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта", — подчеркнул он.В шаге от победыВедущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов считает, что теперь Израилю будет сложнее реализовывать планы по окончательной ликвидации палестинской государственности."Разговоры о признании Палестины шли давно. Например, европейцы поддерживали соглашение в Осло, в рамках которого палестинское государство должно было появиться к 2000 году. Как известно, премьер-министр Ариэль Шарон поднялся на Храмовую гору и тем самым положил конец переговорному процессу. <…> А сегодня Израиль фактически оккупирует Газу и намекает на готовность захватить весь Западный берег. Ясно, что европейцы не могут такое проглотить. В частности, там находятся образовательные учреждения и гуманитарные организации, связанные с Западом", — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.Антиизраильские санкции возможны, добавил он. И Нетаньяху придется с этим считаться, поскольку Европа — важный рынок сбыта.Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская полагает, что Запад, скорее всего, воздержится от серьезных санкций до тех пор, пока Израиль не перейдет к реализации угроз о полном уничтожении Палестинской автономии. Вместе с тем европейские страны способны расширить точечные ограничения против так называемого поселенческого движения на оккупированной территории."На данный момент сложно предсказать даже финал операции в Газе, а распространение израильского суверенитета на Западный берег — еще более трудная задача. Причем против этого могут выступить военные, которые уже несут потери и не знают, как обеспечивать безопасность на захваченных территориях", — уточнила она в разговоре с РИА Новости.А полной оккупации Газы, по ее словам, мешает не столько давление западных держав, сколько отсутствие технических возможностей для этого. И перспектива санкций делает подобные планы еще менее вероятными.

