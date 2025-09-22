https://ria.ru/20250922/palestina-2043445738.html

Политик оценил роль признания Палестины в давлении на Израиль

Политик оценил роль признания Палестины в давлении на Израиль - РИА Новости, 22.09.2025

Политик оценил роль признания Палестины в давлении на Израиль

Признание государства Палестины влиятельными странами сыграет важную роль в давлении на Израиль с целью остановить военную операцию в секторе Газа и на Западном РИА Новости, 22.09.2025

БЕЙРУТ, 22 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Признание государства Палестины влиятельными странами сыграет важную роль в давлении на Израиль с целью остановить военную операцию в секторе Газа и на Западном Берегу, но решающая роль останется за сопротивлением палестинцев на поле боя, заявил РИА Новости заместитель генерального секретаря Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) Али Фейсал. "Несомненно, расширение круга международных признаний, особенно со стороны влиятельных государств, сыграет важную роль в оказании давления на американо-израильский фашистский режим с целью прекратить геноцид, принудительное переселение, голод и этнические чистки против нашего народа в Газе, остановить агрессию на Западном берегу и кампанию по иудаизации Иерусалима и святынь — исламских и христианских", - сказал Фейсал. Однако, по словам политика, решающим фактором в прекращении этой войны и геноцида остается поле боя — стойкость палестинского народа, его сопротивление, единство, поддержка движений сопротивления, народов региона. Он напомнил, что американо-израильская агрессия уже распространилась на Ливан, Сирию, Йемен, Иран, Ирак и недавно - на посредническое государство Катар. "Очевидно, что этот агрессивный проект направлен не только против палестинцев, но и против народов и стран региона, угрожая глобальной безопасности и стабильности",- добавил он. Замглавы ДФОП отметил, что особое значение в процессе давления на Израиль имели такие инициативы, как "Флотилия свободы" и "Флотилия стойкости", стремившиеся прорвать блокаду Газы, а также ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху и Галанта, меры Международного суда ООН, новые международные признания, поддержка России, Китая и стран Латинской Америки, а также растущая осведомленность мировой общественности. "Ложь израильской и американской пропаганды стала очевидна, а палестинский нарратив завоевал умы мировой молодежи и общественное мнение под впечатлением от ужасающих масштабов резни и разрушений", - сказал он, напомнив что более 65 тысяч палестинцев погибли, 165 тысяч ранены, 25 тысяч пропали без вести или находятся в заключении, при этом уничтожено 90% сектора Газа. "Великобритания по-прежнему остается в долгу перед палестинским народом: она обязана извиниться и искупить преступление, совершенное ею в виде прямой поддержки и покровительства созданию Израиля как государства-оккупанта, захватившего землю силой террора, массовых убийств и разрушений, что привело к изгнанию значительной части нашего народа. Сегодня аналогичную роль играют США, поддерживая Израиль в геноциде в Газе", - добавил Фейсал. Фейсал подчеркнул, что Газа не является недвижимостью президента США Дональда Трампа или Нетаньяху и Смотрича, так же как и Западный берег и Иерусалим не являются собственностью Бен-Гвира и других радикальных израильских поселенцев. "И Газа, и Западный берег с Иерусалимом — это земля независимого Палестинского государства, которая не подлежит ни продаже, ни покупке, ни иудаизации, ни аннексии, ни депортации ее народа", - добавил политик. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. -0-

