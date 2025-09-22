https://ria.ru/20250922/pakistan-2043521146.html

Пакистан стал новой страной-участницей проекта SputnikPro

22 сентября – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik провело мастер-класс на тему будущего международной медиаиндустрии для пакистанских журналистов-членов Академии информации Пакистана в рамках проекта SputnikPro. Данный вебинар стал первым мастер-классом в истории проекта, проведенным эксклюзивно для пакистанских коллег.Можно ли доверять социальным платформам в условиях массового распространения дипфейков? Как изменится доверие аудитории к цифровым СМИ в будущем? На какие медиапродукты стоит делать ставку? Какие форматы работы будут популярны у читателей в будущем? Эти и другие вопросы обсудил с партнерами из ведущих пакистанских СМИ директор по международному сотрудничеству Василий Пушков.После онлайн-сессии Василий Пушков отметил: "Развитие диалога с коллегами из Пакистана уже давно приоритетная задача для агентства. Очень рад, что первый мастер-класс состоялся именно с Академией информации, которая включает в себя самых ярких представителей медиа ландшафта этой замечательной страны. Остается только надеяться, что наша встреча будет отличным стартом для десятков различных проектов и доброй дружбы между нашими СМИ".Слушатели также высоко оценили проведенный мастер-класс:"Так как я была одним из тех сотрудников, кто принимал непосредственное участие в реализации сотрудничества между ISA и агентства Sputnik, должна сказать, что мастер-класс был очень близок мне! Очень хотелось бы, чтобы ISA стала площадкой для множества подобных международных онлайн и офлайн тренингов", - добавила представитель академии Мария Сохайл.Важность проведения таких мероприятий отметила и ее коллега Нур Энн: "Очень полезный вебинар, который поможет нам найти более интересные подходы к журналистике в будущем. Кроме того, помог узнать о медиакультуре других стран и их методах борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями. С нетерпением буду ждать новых семинаров в будущем".

