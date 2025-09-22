Овчинский: программа реновации в ЗелАО выполнена почти наполовину

https://ria.ru/20250922/ovchinskiy-2043481638.html

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Действующая программа реновации в Зеленограде выполнена почти наполовину, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В действующую программу реновации в Зеленоградском административном округе вошли 34 дома, 16 из которых уже расселены – то есть более 47 процентов. Свыше 1,1 тысячи семей переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. Снесены 12 старых домов, в округе возведены семь новостроек", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что еще два ЖК на данный момент находятся в стадии строительства. Здесь будет оборудовано более 900 квартир.Во всех новых домах есть сквозные выходы на улицу и во внутренний двор. Кроме того, там предусмотрены увеличенные вестибюли.Также в прошлом году в Зеленограде построили жилой комплекс на Заводской улице на 477 квартир площадью свыше 28,7 тысячи "квадратов". Рядом расположена станция Зеленоград-Крюково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме, который возвели по программе реновации в районе Проспект Вернадского.

