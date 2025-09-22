https://ria.ru/20250922/orban-2043581713.html

Венгрия никому не давала права вести войну от ее имени, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 22 сен - РИА Новости. Евросоюз не может считать себя участником конфликта на Украине, как об этом заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пока Венгрия против, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Выступая с речью в венгерском парламенте, он вспомнил заявление фон дер Ляйен о том, что ЕС якобы ведет войну. "Венгрия никому не давала права вести войну от ее имени. Венгрия является членом Евросоюза. Она ни с кем не воюет, так что и ЕС не может воевать. Конечно, провоенные страны могут считать себя воюющими, но мы не можем использовать ЕС для ведения войны, пока хоть одна страна против этого выступает. А Венгрия против. Венгрия не хочет, чтобы ЕС воевал", - сказал Орбан. Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт против приема Украины в сообщество, поскольку в таком случае ЕС неизбежно "погряз бы" в конфликте. "Три с половиной года Венгрия заявляет, что военного решения этой войны нет, только дипломатическое. Летом начались американо-российские переговоры. Венгрия предлагает провести и европейско-российские переговоры. Давайте не допустим, чтобы судьба Европы снова решалась без нас", - добавил он. Премьер Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

