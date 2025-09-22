https://ria.ru/20250922/oppozitsija-2043542075.html
Оппозиция в Грузии не владеет ресурсами для революции, заявил эксперт
Оппозиция в Грузии не владеет ресурсами для революции, заявил эксперт - РИА Новости, 22.09.2025
Оппозиция в Грузии не владеет ресурсами для революции, заявил эксперт
Оппозиционные силы в Грузии не владеют ресурсами для совершения революции в стране, все, что они устроят на местных выборах 4 октября, - это перформансы, заявил РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T15:23:00+03:00
в мире
грузия
михаил саакашвили
единое национальное движение
ТБИЛИСИ, 22 сен - РИА Новости. Оппозиционные силы в Грузии не владеют ресурсами для совершения революции в стране, все, что они устроят на местных выборах 4 октября, - это перформансы, заявил РИА Новости профессор Кавказского международного университета Петр Мамрадзе. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Ранее члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неоднократно заявляли, что 4 октября, в день выборов, в Грузии пройдет "мирная революция", после которой правящей партии "Грузинской мечте" придется уйти в отставку. "Никакого шанса на революцию у них нет. Ярко выраженные антигосударственные и антинациональные силы, которых никак нельзя назвать оппозицией, хотят во что бы то ни стало захватить власть, и, если понадобиться, пусть вся Грузия горит в огне. Но оказалось, что ресурсов у них нет. Нет ресурсов вывести огромное количество народа. Все, что они могут, - это перформансы. Они могут потратить деньги, где-то что-то поджечь, напасть на полицию и потом кричать, что их арестовали", - заявил Мамрадзе. Эксперт заявил, что перманентные протесты на проспекте Руставели перед зданием парламента превратились "в марш 50-60 маргиналов". Мамрадзе считает, что радикалы будут максимально провоцировать силовиков, но власти Грузии смогут обеспечить соблюдение порядка.
грузия
ТБИЛИСИ, 22 сен - РИА Новости. Оппозиционные силы в Грузии не владеют ресурсами для совершения революции в стране, все, что они устроят на местных выборах 4 октября, - это перформансы, заявил РИА Новости профессор Кавказского международного университета Петр Мамрадзе.
"Никакого шанса на революцию у них нет. Ярко выраженные антигосударственные и антинациональные силы, которых никак нельзя назвать оппозицией, хотят во что бы то ни стало захватить власть, и, если понадобиться, пусть вся Грузия горит в огне. Но оказалось, что ресурсов у них нет. Нет ресурсов вывести огромное количество народа. Все, что они могут, - это перформансы. Они могут потратить деньги, где-то что-то поджечь, напасть на полицию и потом кричать, что их арестовали", - заявил Мамрадзе.
Эксперт заявил, что перманентные протесты на проспекте Руставели перед зданием парламента превратились "в марш 50-60 маргиналов". Мамрадзе считает, что радикалы будут максимально провоцировать силовиков, но власти Грузии смогут обеспечить соблюдение порядка.