22.09.2025
15:23 22.09.2025
Оппозиция в Грузии не владеет ресурсами для революции, заявил эксперт
в мире
грузия
михаил саакашвили
единое национальное движение
ТБИЛИСИ, 22 сен - РИА Новости. Оппозиционные силы в Грузии не владеют ресурсами для совершения революции в стране, все, что они устроят на местных выборах 4 октября, - это перформансы, заявил РИА Новости профессор Кавказского международного университета Петр Мамрадзе. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Ранее члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неоднократно заявляли, что 4 октября, в день выборов, в Грузии пройдет "мирная революция", после которой правящей партии "Грузинской мечте" придется уйти в отставку. "Никакого шанса на революцию у них нет. Ярко выраженные антигосударственные и антинациональные силы, которых никак нельзя назвать оппозицией, хотят во что бы то ни стало захватить власть, и, если понадобиться, пусть вся Грузия горит в огне. Но оказалось, что ресурсов у них нет. Нет ресурсов вывести огромное количество народа. Все, что они могут, - это перформансы. Они могут потратить деньги, где-то что-то поджечь, напасть на полицию и потом кричать, что их арестовали", - заявил Мамрадзе. Эксперт заявил, что перманентные протесты на проспекте Руставели перед зданием парламента превратились "в марш 50-60 маргиналов". Мамрадзе считает, что радикалы будут максимально провоцировать силовиков, но власти Грузии смогут обеспечить соблюдение порядка.
грузия
в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Вид на президентский дворец в Тбилиси
Вид на президентский дворец в Тбилиси
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Вид на президентский дворец в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 22 сен - РИА Новости. Оппозиционные силы в Грузии не владеют ресурсами для совершения революции в стране, все, что они устроят на местных выборах 4 октября, - это перформансы, заявил РИА Новости профессор Кавказского международного университета Петр Мамрадзе.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Ранее члены оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неоднократно заявляли, что 4 октября, в день выборов, в Грузии пройдет "мирная революция", после которой правящей партии "Грузинской мечте" придется уйти в отставку.
"Никакого шанса на революцию у них нет. Ярко выраженные антигосударственные и антинациональные силы, которых никак нельзя назвать оппозицией, хотят во что бы то ни стало захватить власть, и, если понадобиться, пусть вся Грузия горит в огне. Но оказалось, что ресурсов у них нет. Нет ресурсов вывести огромное количество народа. Все, что они могут, - это перформансы. Они могут потратить деньги, где-то что-то поджечь, напасть на полицию и потом кричать, что их арестовали", - заявил Мамрадзе.
Эксперт заявил, что перманентные протесты на проспекте Руставели перед зданием парламента превратились "в марш 50-60 маргиналов". Мамрадзе считает, что радикалы будут максимально провоцировать силовиков, но власти Грузии смогут обеспечить соблюдение порядка.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Британия ввела санкции против экс-генпрокурора Грузии Парцхаладзе
