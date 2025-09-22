https://ria.ru/20250922/onkologiya-2043484652.html
Хабаровскому краю на борьбу с онкозаболеваниями выделят более 400 млн руб
22.09.2025
Хабаровскому краю на борьбу с онкозаболеваниями выделят более 400 млн руб
Хабаровскому краю на борьбу с онкозаболеваниями по национальному проекту выделят более 400 миллионов рублей на 2026-2027 годы, средства направят на модернизацию РИА Новости, 22.09.2025
ХАБАРОВСК, 22 сен - РИА Новости. Хабаровскому краю на борьбу с онкозаболеваниями по национальному проекту выделят более 400 миллионов рублей на 2026-2027 годы, средства направят на модернизацию диагностического оборудования, обновление техники и дооснащение, сообщает министерство здравоохранения региона. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому в 2026-2027 годах 56 регионов страны получат свыше 7,4 миллиарда рублей на реализацию программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". "Благодаря президентскому нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" Хабаровский край получит более 400 миллионов рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями...Средства направят на модернизацию диагностического оборудования, обновление техники для радиологической терапии, переоснащение и дооснащение профильных медицинских учреждений", - сообщается в Telegram-канале ведомства. По данным краевого минздрава, региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" направлен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями.
