https://ria.ru/20250922/onkologiya-2043484652.html

Хабаровскому краю на борьбу с онкозаболеваниями выделят более 400 млн руб

Хабаровскому краю на борьбу с онкозаболеваниями выделят более 400 млн руб - РИА Новости, 22.09.2025

Хабаровскому краю на борьбу с онкозаболеваниями выделят более 400 млн руб

Хабаровскому краю на борьбу с онкозаболеваниями по национальному проекту выделят более 400 миллионов рублей на 2026-2027 годы, средства направят на модернизацию РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:06:00+03:00

2025-09-22T12:06:00+03:00

2025-09-22T12:06:00+03:00

хабаровский край

хабаровский край

михаил мишустин

онкология

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738185292_0:225:2975:1898_1920x0_80_0_0_42cef957c17ca9bbe36f21999e40ec5f.jpg

ХАБАРОВСК, 22 сен - РИА Новости. Хабаровскому краю на борьбу с онкозаболеваниями по национальному проекту выделят более 400 миллионов рублей на 2026-2027 годы, средства направят на модернизацию диагностического оборудования, обновление техники и дооснащение, сообщает министерство здравоохранения региона. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому в 2026-2027 годах 56 регионов страны получат свыше 7,4 миллиарда рублей на реализацию программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". "Благодаря президентскому нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" Хабаровский край получит более 400 миллионов рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями...Средства направят на модернизацию диагностического оборудования, обновление техники для радиологической терапии, переоснащение и дооснащение профильных медицинских учреждений", - сообщается в Telegram-канале ведомства. По данным краевого минздрава, региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" направлен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями.

https://ria.ru/20250919/khabarovsk-2042967006.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровский край, михаил мишустин, онкология