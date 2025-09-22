Рейтинг@Mail.ru
Хабаровскому краю на борьбу с онкозаболеваниями выделят более 400 млн руб
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
12:06 22.09.2025
Хабаровскому краю на борьбу с онкозаболеваниями выделят более 400 млн руб
Хабаровскому краю на борьбу с онкозаболеваниями выделят более 400 млн руб - РИА Новости, 22.09.2025
Хабаровскому краю на борьбу с онкозаболеваниями выделят более 400 млн руб
Хабаровскому краю на борьбу с онкозаболеваниями по национальному проекту выделят более 400 миллионов рублей на 2026-2027 годы, средства направят на модернизацию РИА Новости, 22.09.2025
хабаровский край
хабаровский край
михаил мишустин
онкология
ХАБАРОВСК, 22 сен - РИА Новости. Хабаровскому краю на борьбу с онкозаболеваниями по национальному проекту выделят более 400 миллионов рублей на 2026-2027 годы, средства направят на модернизацию диагностического оборудования, обновление техники и дооснащение, сообщает министерство здравоохранения региона. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому в 2026-2027 годах 56 регионов страны получат свыше 7,4 миллиарда рублей на реализацию программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". "Благодаря президентскому нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" Хабаровский край получит более 400 миллионов рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями...Средства направят на модернизацию диагностического оборудования, обновление техники для радиологической терапии, переоснащение и дооснащение профильных медицинских учреждений", - сообщается в Telegram-канале ведомства. По данным краевого минздрава, региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" направлен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями.
Пациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 сен - РИА Новости. Хабаровскому краю на борьбу с онкозаболеваниями по национальному проекту выделят более 400 миллионов рублей на 2026-2027 годы, средства направят на модернизацию диагностического оборудования, обновление техники и дооснащение, сообщает министерство здравоохранения региона.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому в 2026-2027 годах 56 регионов страны получат свыше 7,4 миллиарда рублей на реализацию программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
"Благодаря президентскому нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" Хабаровский край получит более 400 миллионов рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями...Средства направят на модернизацию диагностического оборудования, обновление техники для радиологической терапии, переоснащение и дооснащение профильных медицинских учреждений", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным краевого минздрава, региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" направлен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями.
