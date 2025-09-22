https://ria.ru/20250922/nikishina-2043483731.html

РЭЦ готов поддержать экспортные проекты с Южной Осетией

РЭЦ готов поддержать экспортные проекты с Южной Осетией - РИА Новости, 22.09.2025

РЭЦ готов поддержать экспортные проекты с Южной Осетией

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) готов оказать поддержку экспортным и инвестиционным проектам Южной Осетии в рамках своих полномочий, заявила на полях I... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:02:00+03:00

2025-09-22T12:02:00+03:00

2025-09-22T12:02:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

россия

южная осетия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043482674_0:96:1179:759_1920x0_80_0_0_14eae420cbfa53938934897599085ec8.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) готов оказать поддержку экспортным и инвестиционным проектам Южной Осетии в рамках своих полномочий, заявила на полях I Международного экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Российский экспортный центр заинтересован в привлечении на российский рынок качественной продукции из Южной Осетии. Мы предлагаем свою помощь в выведении продукции малого и среднего предпринимательства Южной Осетии, например на такие торговые площадки, как "Вайлдберриз", так как мы заинтересованы в том, чтобы ассортимент на российском рынке был представлен продукцией и легкой промышленности, и народных промыслов, и пищевой промышленности. Мы хотели бы видеть эти товары на российском рынке. Мы готовы предложить меры поддержки для таких проектов. Если это будет необходимо, также предложить российское оборудование и технологии, и когда будет создано производство, и экспортно-ориентированная продукция будет там производиться, мы готовы совместно выводить эту продукцию как на рынок России, так и на рынки третьих стран", - сказала Никишина.Она напомнила, что между РЭЦ и Южной Осетией подписан меморандум о взаимопонимании, который предусматривает объединение усилий по выходу на внешние рынки, представляющие взаимный интерес. Она отметила необходимость поиска новых логистических решений и совершенствования действующих с точки зрения регуляторики."Мы участвуем в такой работе по многим логистическим коридорам, предлагаем свое партнерство и российской, и юго-осетинской стороне, потому что видим экономические преимущества через формирование удобной, дешевой, быстрой логистики. Перспективы огромные, надо просто этим заняться. Мы видим большой потенциал в такой кооперации, готовы включаться в эту работу", - резюмировала глава РЭЦ.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) — государственный институт, поддерживающий несырьевой, неэнергетический экспорт. Центр оказывает компаниям из разных отраслей финансовую и нефинансовую поддержку на всех этапах выхода на международные рынки. Это включает участие в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт". Большая часть услуг РЭЦ доступна в удобном онлайн-формате на платформе "Мой экспорт". Кроме того, РЭЦ отвечает за реализацию и обеспечение работы программы "Сделано в России".I Международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит в городе Цхинвале 18-20 сентября. Форум приурочен к новому экономическому этапу. Среди участников и гостей форума - представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, Центрального банка РФ, госкорпорации "Ростех" и участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

https://ria.ru/20250919/podderzhka-2043021933.html

https://ria.ru/20250918/rets-2042818635.html

россия

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), россия, южная осетия, экономика