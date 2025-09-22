https://ria.ru/20250922/naumov-2043460793.html
Мэр Владимира признал вину в получении взятки
РЯЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Мэр Владимира Дмитрий Наумов, обвиняемый в получении взятки на 1,1 миллиона рублей, признал вину, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону.Суд во Владимире арестовал Наумова в конце августа. В понедельник СК РФ рассказал, что он обвиняется в получении взятки на 1,1 миллиона рублей от представителей ритуального бизнеса."Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, в ходе следственных действий дал признательные показания", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.По версии следствия, в декабре 2023 года Наумов договорился с двумя жителями Московской области о содействии их незаконной похоронной деятельности во Владимире. Он содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" членов ОПГ, а один из организаторов незаконного бизнеса был назначен заместителем директора МКУ "Центр управления городскими дорогами".Кроме того, обвиняемый содействовал изданию нормативного акта о похоронном деле, которым фактически ограничивались права других участников ритуального бизнеса. За это фигурант получил взятку от заместителя директора МКУ "Центр управления городскими дорогами" в сумме не менее 1,1 миллиона рублей, добавили в СК.Жителям Московской области, с которыми договаривался глава города, инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовные дела о получении и даче взятки соединены в одно производство.Кроме того, взяткодатели наряду с еще 11 соучастниками являются фигурантами уголовного дела о хищении организованной преступной группой средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более 5 млн рублей, заявили в СК.Согласно данным сайта мэрии, Наумов являлся главой города Владимира с 21 ноября 2022 года, заняв этот пост по результатам избрания на конкурсной основе. До этого, в 2021-2022 годах, занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области. После ареста Наумова губернатор Владимирской области Александр Авдеев назначил временно исполняющим полномочия главы Владимира первого замглавы города Владимира Гарёва.
РЯЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Мэр Владимира Дмитрий Наумов, обвиняемый в получении взятки на 1,1 миллиона рублей, признал вину, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону.
Суд во Владимире арестовал Наумова в конце августа. В понедельник СК РФ
рассказал, что он обвиняется в получении взятки на 1,1 миллиона рублей от представителей ритуального бизнеса.
"Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, в ходе следственных действий дал признательные показания", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.
По версии следствия, в декабре 2023 года Наумов договорился с двумя жителями Московской области
о содействии их незаконной похоронной деятельности во Владимире
. Он содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" членов ОПГ, а один из организаторов незаконного бизнеса был назначен заместителем директора МКУ "Центр управления городскими дорогами".
Кроме того, обвиняемый содействовал изданию нормативного акта о похоронном деле, которым фактически ограничивались права других участников ритуального бизнеса. За это фигурант получил взятку от заместителя директора МКУ "Центр управления городскими дорогами" в сумме не менее 1,1 миллиона рублей, добавили в СК.
Жителям Московской области, с которыми договаривался глава города, инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовные дела о получении и даче взятки соединены в одно производство.
Кроме того, взяткодатели наряду с еще 11 соучастниками являются фигурантами уголовного дела о хищении организованной преступной группой средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более 5 млн рублей, заявили в СК.
Согласно данным сайта мэрии, Наумов являлся главой города Владимира с 21 ноября 2022 года, заняв этот пост по результатам избрания на конкурсной основе. До этого, в 2021-2022 годах, занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области
. После ареста Наумова губернатор Владимирской области Александр Авдеев
назначил временно исполняющим полномочия главы Владимира первого замглавы города Владимира Гарёва.