Истребители НАТО проведут в Эстонии тренировочные полеты

2025-09-22T14:46:00+03:00

в мире

нато

f-35

россия

италия

эстония

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Истребители НАТО с 22 по 28 сентября проведут тренировочные полёты в воздушном пространстве Эстонии, в том числе на малых высотах, сообщает телерадиокомпания ERR. "C 22 по 28 сентября истребители союзников проведут серию тренировочных полётов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдёт на малых высотах, но не ниже 152 метров... Во время учебных полётов могут также выполняться сверхзвуковые полёты", - говорится в сообщении. Отмечается, что 22 и 25 сентября истребители F-35 ВВС Италии проведут интенсивные занятия над участками Кадрина и волости Хальяла, целью занятий будет обнаружение дронов и выполнение процедур соответствующих процедур реагирования на угрозы с воздуха. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

россия

италия

эстония

2025

Новости

