Американского наемника, воевавшего за ВСУ, приговорили к 24 годам заочно

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 24 годам заключения американского наемника, воевавшего за ВСУ и участвовавшего во вторжении в Курскую область, сообщает прокуратура Москвы. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 28-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Майкла Джонса… Суд приговорил Джонса к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 1,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Джонса заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В суде было установлено, что в 2023 году Джонс прибыл на территорию Украины в пункт дислокации Интернационального легиона, где вступил в состав штурмового батальона ВСУ. С декабря 2023 по сентябрь 2024 года в составе организованной группы вооруженных формирований Украины Джонс пересек государственную границу и проник на территорию Курской области, где оказал вооруженное сопротивление законной деятельности российских военнослужащих. За это он получил более 870 тысяч рублей. Джонс был признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенная организованной группой), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные перевозка, ношение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные организованной группой). Приговор в законную силу не вступил.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 24 годам заключения американского наемника, воевавшего за ВСУ и участвовавшего во вторжении в Курскую область, сообщает прокуратура Москвы.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 28-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Майкла Джонса… Суд приговорил Джонса к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 1,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Джонса заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В суде было установлено, что в 2023 году Джонс прибыл на территорию Украины в пункт дислокации Интернационального легиона, где вступил в состав штурмового батальона ВСУ. С декабря 2023 по сентябрь 2024 года в составе организованной группы вооруженных формирований Украины Джонс пересек государственную границу и проник на территорию Курской области, где оказал вооруженное сопротивление законной деятельности российских военнослужащих. За это он получил более 870 тысяч рублей.
Джонс был признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенная организованной группой), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные перевозка, ношение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные организованной группой).
Приговор в законную силу не вступил.