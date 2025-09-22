https://ria.ru/20250922/naemnik-2043575502.html

Американского наемника, воевавшего за ВСУ, приговорили к 24 годам заочно

Американского наемника, воевавшего за ВСУ, приговорили к 24 годам заочно - РИА Новости, 22.09.2025

Американского наемника, воевавшего за ВСУ, приговорили к 24 годам заочно

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 24 годам заключения американского наемника, воевавшего за ВСУ и участвовавшего во вторжении в Курскую... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T17:18:00+03:00

2025-09-22T17:18:00+03:00

2025-09-22T17:18:00+03:00

происшествия

россия

курская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 24 годам заключения американского наемника, воевавшего за ВСУ и участвовавшего во вторжении в Курскую область, сообщает прокуратура Москвы. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 28-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Майкла Джонса… Суд приговорил Джонса к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 1,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Джонса заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В суде было установлено, что в 2023 году Джонс прибыл на территорию Украины в пункт дислокации Интернационального легиона, где вступил в состав штурмового батальона ВСУ. С декабря 2023 по сентябрь 2024 года в составе организованной группы вооруженных формирований Украины Джонс пересек государственную границу и проник на территорию Курской области, где оказал вооруженное сопротивление законной деятельности российских военнослужащих. За это он получил более 870 тысяч рублей. Джонс был признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенная организованной группой), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные перевозка, ношение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные организованной группой). Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250318/naemnik-2005818667.html

https://ria.ru/20250313/sud-2004702850.html

россия

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины