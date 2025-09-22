https://ria.ru/20250922/moskva-2043632968.html

Москвичи теперь могут свободно купить новые iPhone 17 в рознице

Москвичи теперь могут свободно купить новые iPhone 17 в рознице - РИА Новости, 22.09.2025

Москвичи теперь могут свободно купить новые iPhone 17 в рознице

Москвичи могут купить новинки из линейки iPhone 17 в магазине restore:, ритейлер также начал выдавать клиентам их предзаказы, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T23:45:00+03:00

2025-09-22T23:45:00+03:00

2025-09-22T23:45:00+03:00

общество

москва

санкт-петербург

екатеринбург

apple

яндекс.маркет

ozon

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_0:2:3289:1852_1920x0_80_0_0_749444f6fb182f9155c5b12b4546623e.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Москвичи могут купить новинки из линейки iPhone 17 в магазине restore:, ритейлер также начал выдавать клиентам их предзаказы, рассказали РИА Новости в компании. "Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о начале выдачи предзаказов. В свободной продаже новинки доступны с 22 сентября онлайн и в магазинах Москвы", - сообщили в компании. Отмечается, что в остальные магазины сети новинки будут поступать в течение ближайшей недели. Там добавили, что по итогам предзаказа на 22 сентября был зафиксирован интерес к новой модели – количество предзаказов в 2025 году на 58% в штуках и на 62% в деньгах больше по сравнению с прошлым годом. При этом Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург сформировали 65% всего предзаказа. Также в топ по числу предзаказов вошли Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара и Краснодар. Американская компания Apple 9 сентября представила линейку смартфонов iPhone 17 в рамках своей осенней презентации. Как рассказали РИА Новости в пресс-службах "Яндекс Маркета", Ozon и CDEK.Shopping, цены на Phone 17 на российских маркетплейсах начинаются от 91 тысячи рублей и доходят до 290 тысяч рублей. При этом в МТС агентству сообщили, что цены в России на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу начинаются от 110 тысяч рублей и доходят до 300 тысяч. В restore: сейчас можно купить iPhone 17 на 256 Гб за 115 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250919/oplata-2043069519.html

москва

санкт-петербург

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, санкт-петербург, екатеринбург, apple, яндекс.маркет, ozon