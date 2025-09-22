https://ria.ru/20250922/moskva-2043629525.html

В Москве уничтожили еще один беспилотник ВСУ

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотник ВСУ, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее Собянин в течение понедельника сообщил об уничтожении 14 беспилотных средств, атаковавших Москву. "Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max. Мэр отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

