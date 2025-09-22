https://ria.ru/20250922/moskva-2043629525.html
В Москве уничтожили еще один беспилотник ВСУ
Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотник ВСУ, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
происшествия
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотник ВСУ, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее Собянин в течение понедельника сообщил об уничтожении 14 беспилотных средств, атаковавших Москву. "Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max. Мэр отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
москва
В Москве уничтожили еще один беспилотник ВСУ
