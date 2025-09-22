Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве трехлетний ребенок, оставленный без присмотра, выпал из окна - РИА Новости, 22.09.2025
13:18 22.09.2025
В Новой Москве трехлетний ребенок, оставленный без присмотра, выпал из окна
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Трехлетний мальчик погиб, случайно выпав из окна на десятом этаже в поселке Воскресенское в Новой Москве, сообщили в столичной прокуратуре. По предварительным данным, ребенок, оставшись на непродолжительное время без присмотра, открыл окно и выпал из него. "Мальчик 2022 года рождения скончался на месте", - говорится в сообщении. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
Заголовок открываемого материала