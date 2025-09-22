https://ria.ru/20250922/moshenniki-2043424340.html
В МВД рассказали, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете
В МВД рассказали, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете - РИА Новости, 22.09.2025
В МВД рассказали, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете
Мошенники на сайтах знакомств чаще всего выдают себя за военных, врачей и журналистов, сообщается в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T02:56:00+03:00
2025-09-22T02:56:00+03:00
2025-09-22T09:32:00+03:00
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Мошенники на сайтах знакомств чаще всего выдают себя за военных, врачей и журналистов, сообщается в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Аферисты быстро переходят к эмоциональному разговору и уже через пару дней могут признаться потенциальной жертве в любви или глубокой привязанности. "Собеседник чаще будет обладателем романтичной профессии. Военные, врачи, журналисты — все это повод для трогательной истории", — говорится в документах.Также мошенники регулярно выдают себя за успешных бизнесменов. После признания в симпатии они предлагают бесплатно обучить собеседника инвестиционной стратегии, которая якобы помогла ему стать "криптомиллионером". Проект окажется скамом, а деньги украдут, предупредили в МВД.
россия
Новости
россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете
МВД: мошенники на сайтах знакомств выдают себя за военных, врачей и журналистов
