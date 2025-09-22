https://ria.ru/20250922/moshenniki-2043424340.html

В МВД рассказали, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете

В МВД рассказали, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете

В МВД рассказали, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете

Мошенники на сайтах знакомств чаще всего выдают себя за военных, врачей и журналистов, сообщается в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Мошенники на сайтах знакомств чаще всего выдают себя за военных, врачей и журналистов, сообщается в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Аферисты быстро переходят к эмоциональному разговору и уже через пару дней могут признаться потенциальной жертве в любви или глубокой привязанности. "Собеседник чаще будет обладателем романтичной профессии. Военные, врачи, журналисты — все это повод для трогательной истории", — говорится в документах.Также мошенники регулярно выдают себя за успешных бизнесменов. После признания в симпатии они предлагают бесплатно обучить собеседника инвестиционной стратегии, которая якобы помогла ему стать "криптомиллионером". Проект окажется скамом, а деньги украдут, предупредили в МВД.

