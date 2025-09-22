Додон рассказал, почему власти Молдавии запугивают граждан перед выборами
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Власти Молдавии запугивают граждан перед выборами, чтобы установить диктатуру, поскольку понимают, что не выиграют честным путем, заявил экс-президент, председатель соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.
Ранее в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что проводит 250 обысков в разных районах по делу о подготовке к массовым беспорядкам и дестабилизации.
"То, что происходит в последние дни, и как ведет себя правительство, говорит о том, что ПДС проиграл выборы. Партия, которая уверена в победе, не ведет себя так, как ПДС и Майя Санду. Когда власть боится граждан - это демократия, но когда граждане боятся власти - это диктатура. Мы являемся свидетелями диктатуры", - заявил Додон на брифинге.
По его словам, власть пытается запугать граждан, проводя сотни обысков ежедневно, атакуя оппозиционеров, в том числе и членов патриотического блока. В связи с этим он призвал сотрудников полиции быть на стороне народа. "Мы уверены, что в будущем парламенте оппозиция сможет сформировать коалицию, но для этого граждане должны массово выйти на митинг", - заявил Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.