Филат обвинил власти Молдавии в использовании госбюджета в своих целях - РИА Новости, 22.09.2025
13:17 22.09.2025
Филат обвинил власти Молдавии в использовании госбюджета в своих целях
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
влад филат
евгения гуцул
мвф
sputnik молдова
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Власти Молдавии щедро раздают предвыборные обещания, в основе которых лежат новые долги госбюджета, не согласованные с МВФ, заявил экс-премьер, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Влад Филат. "Вся предвыборная раздача — повышенные "на бумаге" зарплаты, компенсации, пособия — финансируется за счёт долгов. И что ещё хуже, это увеличение долгового бремени не согласовано с МВФ. Выборы пройдут, но МВФ останется. А после выборов нас ждёт тот же рецепт, который мы видели последние 10 лет: урезания, жёсткая экономия, лишения возложенные на граждан. Хватит обманывать людей обещаниями в долг. Хватит использовать бюджет как избирательный инструмент", - написал Филат в своем Telegram-канале. Он отметил, что власти предпочитают не просто игнорировать проблемы, они обвиняют тех, кто говорит об экономическом кризисе во лжи. Филат обратил внимание на то, что госдолг Молдавии с 2016 года вырос с 30% от ВВП до 40% от ВВП. "Всё остальное — это отговорки, манипуляции и раболепные речи. А когда политика и экономика используются лишь для обслуживания интересов одной партии власти, расплачивается вся страна", - подчеркнул Филат. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
гагаузия
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, влад филат, евгения гуцул, мвф, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Влад Филат, Евгения Гуцул, МВФ, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Власти Молдавии щедро раздают предвыборные обещания, в основе которых лежат новые долги госбюджета, не согласованные с МВФ, заявил экс-премьер, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Влад Филат.
"Вся предвыборная раздача — повышенные "на бумаге" зарплаты, компенсации, пособия — финансируется за счёт долгов. И что ещё хуже, это увеличение долгового бремени не согласовано с МВФ. Выборы пройдут, но МВФ останется. А после выборов нас ждёт тот же рецепт, который мы видели последние 10 лет: урезания, жёсткая экономия, лишения возложенные на граждан. Хватит обманывать людей обещаниями в долг. Хватит использовать бюджет как избирательный инструмент", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Он отметил, что власти предпочитают не просто игнорировать проблемы, они обвиняют тех, кто говорит об экономическом кризисе во лжи. Филат обратил внимание на то, что госдолг Молдавии с 2016 года вырос с 30% от ВВП до 40% от ВВП.
"Всё остальное — это отговорки, манипуляции и раболепные речи. А когда политика и экономика используются лишь для обслуживания интересов одной партии власти, расплачивается вся страна", - подчеркнул Филат.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
В миреМолдавияКишиневГагаузияВлад ФилатЕвгения ГуцулМВФSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
