Додон назвал число задержанных после обысков членов соцпартии Молдавии
15:45 22.09.2025 (обновлено: 23:45 22.09.2025)
Додон назвал число задержанных после обысков членов соцпартии Молдавии
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. После обысков, которые провели сотрудники полиции Молдавии на севере страны, были задержаны четыре или пять членов партии социалистов, заявил председатель политформирования, один из лидеров оппозиционного патриотического блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон. Ранее в понедельник полиция сообщила, что проводит 250 обысков в разных районах по делу о подготовке к массовым беспорядкам и дестабилизации. Додон подтвердил, что обыски проводились у представителей соцпартии в северных районах страны. "Отчаянные попытки разбить блок, не увенчаются успехом, мы будем рядом с нашими коллегами из партии "Сердце Молдовы", которые подвергаются политическому террору. Сегодня были задержаны и наши коллеги из партии Социалистов с севера страны, мы не знаем, что искали - ничего не нашли. Мы поддерживаем связь с адвокатами, которые работают на севере, по нашей информации, задержаны 4 или пять человека, в том числе вице-председатель территориальной организации Партии социалистов в районе Рышканы", - заявил Додон на брифинге. Он предполагает, что все действия, связанные с обысками и арестами, направлены на попытку очернить оппозиционный блок. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. После обысков, которые провели сотрудники полиции Молдавии на севере страны, были задержаны четыре или пять членов партии социалистов, заявил председатель политформирования, один из лидеров оппозиционного патриотического блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.
Ранее в понедельник полиция сообщила, что проводит 250 обысков в разных районах по делу о подготовке к массовым беспорядкам и дестабилизации. Додон подтвердил, что обыски проводились у представителей соцпартии в северных районах страны.
"Отчаянные попытки разбить блок, не увенчаются успехом, мы будем рядом с нашими коллегами из партии "Сердце Молдовы", которые подвергаются политическому террору. Сегодня были задержаны и наши коллеги из партии Социалистов с севера страны, мы не знаем, что искали - ничего не нашли. Мы поддерживаем связь с адвокатами, которые работают на севере, по нашей информации, задержаны 4 или пять человека, в том числе вице-председатель территориальной организации Партии социалистов в районе Рышканы", - заявил Додон на брифинге.
Он предполагает, что все действия, связанные с обысками и арестами, направлены на попытку очернить оппозиционный блок.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
